Эксперт: Ющенко способствовал победе Януковича

Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО способствовал победе лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах.

Такое мнение высказал сегодня руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО во время видео-моста «Киев-Москва».

«Именно позиция ЮЩЕНКО определила победу ЯНУКОВИЧА», - сказал К.МАТВИЕНКО.

Он напомнил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон, который сделал невозможным фальсификацию со стороны сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Также, действующий Президент жестко критиковал ее во время избирательной компании и снял ее губернаторов.

«В.ЮЩЕНКО символически передает В.ЯНУКОВИЧУ булаву», - уверен он.

К.МАТВИЕНКО считает, что на этих выборах серьезное поражение потерпела украинская демократия, потому, что выбора у украинцев не было. «Боролись два клана – клан ЯНУКОВИЧА и клан ТИМОШЕНКО. Клан ЯНУКОВИЧА оказался более эффективным», - сказал он.

Он не исключает, что фальсификации имели место, как на Западе так и на Востоке.

К.МАТВИЕНКО уверен, что в случае если Ю.ТИМОШЕНКО признает свое поражение на выборах, политического будущего у нее нет.

«Я не согласен с теми, кто говорит о политическом будущем ТИМОШЕНКО. Если сейчас она признает свое поражение, то политического будущего у нее нет, потому что ее партия лидерского типа, как и партия ЯНУКОВИЧА, и эта партия лидерского типа ориентируется на бренд, этикетку- «Юлия Тимошенко». Как только, этот бренд терпит поражение исчезает и сама партия, потому что идеологии у нее нет», - сказал К.МАТВИЕНКО.