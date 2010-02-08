ЦИК осталось обработать 1% протоколов

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 99% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,69% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,73%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Таким образом разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,96%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,38% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 281 тыс. 782 избирателя, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 534 тыс. 508 избирателей.

В интервью журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА не исключил, что сегодня к концу дня будет если не 100%, так хотя бы 99,99% протоколов. Также он не исключил, что заседание комиссии может возобновиться еще сегодня, если в комиссию продолжат активно поступать протоколы с «мокрыми» печатями.