Янукович намерен реформировать Секретариат

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины намерен провести масштабную реформу Секретариата главы государства, в частности, повысить его эффективность, деполитизировать и сократить численность сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили руководители штаба В.ЯНУКОВИЧА Анна ГЕРМАН и Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, отвечая на вопрос журналистов, особого значения не имеет изменение названия этого органа, который обеспечивает деятельность Президента. В то же время политик напомнил, что до 2004 года «это здание на Банковой называлось Администрацией, потом Секретариатом».

«И наши оранжевые друзья заявляли, что изменятся функции – будет такая себе канцелярия, которая чернильницы и карандаши будет раздавать, ни на что не будет влиять, а регионы страны останутся независимыми», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ и констатировал, что этого не произошло.

Он отметил, что сегодня актуальным является изменение функций Секретариата Президента, который должен обеспечивать демократичность политических процессов в Украине и не диктовать свою волю.

В свою очередь А.ГЕРМАН подчеркнула, что в Секретариате Президента необходимо сократить «раздутый аппарат». «Нужно, чтобы в нем работало больше серьезных экспертов и советников», - сказала она.

А.ГЕРМАН также подвергла критике деятельность нынешнего Секретариата Президента, где, по ее словам, «появляются какие-то непрофессиональные мальчики, которые часто сменяют друг друга и позволяют себе делать серьезные политические заявления, что-то там определять».

«Основной фигурой в Секретариате Президента должен быть Президент. А все остальные должны быть такими себе серыми мышками, которые тихонько работают в интересах государственного дела без выпячивания значения тех или других второстепенных фигур», - сказала А.ГЕРМАН.

Она уверена, что В.ЯНУКОВИЧ построит себе эффективный, малочисленный, не затратный для госбюджета Секретариат.

А.ГЕРМАН также отметила необходимость сокращения активов Государственного управления делами.

Она высказала мнение, что, в частности, у Президента может остаться только одна достойная резиденция, а остальные можно обустроить под детские приюты или распродать на аукционах.