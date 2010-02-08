ЦИК: У Януковича 48,77%, Тимошенко 45,56%

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 99,30% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,77% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,56%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Таким образом В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 3,12% голосов.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,37% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 344 тыс. 988 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 553 тыс. 207 избирателей.