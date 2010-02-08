«Зеленый офис» в отечественных компаниях

6 февраля во время акции «Зеленый день календаря» в рамках всемирной программы «Зеленый офис» сотрудники киевского центрального офиса группы компаний «ФОКСТРОТ» на Дорогожицкой, 1 собрали и передали на переработку 1430 кг офисной макулатуры. Таким образом, условная роща сохраненных «Фокстротом» деревьев стала больше еще на 24 дерева.

Вопрос рационального использования природных ресурсов в офисной деятельности Группы компаний «ФОКСТРОТ» стал актуальным летом 2008 года – после подписания учредителями бизнеса Договора об участии во Всемирной кампании «Go Green» от Глобального договора ООН. Инициатором «зеленых» акций в ГКФ стала Управляющая компания – здесь была создана корпоративная программа «О внедрении экологической программы «Зеленый офис», введен электронный документооборот, исходящие письма сотрудников УК ГКФ сопровождаются «зеленой подписью» - «Пожалуйста, не печатайте это письмо, УК ГК «ФОКСТРОТ» за сохранение природных ресурсов». Проводится работа по рациональному использованию электроэнергии, воды, тепла.

Осенью 2009 года в центральном офисе ГКФ на Дорогожицкой,1 (десять этажей) стартовал новый этап экологической работы – начался системный сбор макулатуры. Механика сбора следующая: всю неделю сотрудники складывают отработанную бумагу в специальные «зеленые» коробки в своих офисах, по окончании рабочей недели техперсонал сносит собранную за неделю бумагу в короба на этажах, а дворники – с этажей забирают бумагу в контейнер во дворе. В специально обозначенные дни (так называемые «Зеленые дни календаря») сотрудники усиливают взнос принесенной из дома макулатурой, и собранную бумагу забирает машина подрядчика («Обуховвторгорресурс»). В первый «Зеленый день календаря» 6 ноября 2009 года на переработку к подрядчику Киевского картонно-бумажного комбината «уехало» 1580 кг макулатуры (что сохранило жизнь 25 деревьев). 6 февраля 2010 года сотрудники собрали 1430 кг (24 дерева).

«Деньги за макулатуру будут потрачены на благотворительность, - сказала управления персонала Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Юлия ГЕРЗАНИЧ. – Таким образом, активно внедряя «Зеленый офис», мы и природе помогаем, и расширяем возможности сотрудников в проведении благотворительных акций в дополнение благотворительности учредителей Группы «ФОКСТРОТ». Ведь очень важна моральная сторона вопроса - «зеленые» правила работы офисов - это возможность для офисных сотрудников ГК «ФОКСТРОТ» проявить собственную социальную активность.