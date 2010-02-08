ГЛАВНОЕ на 8 февраля (вечер)

Хроника дня

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ЦИК: У Януковича 48,77%, Тимошенко 45,56%

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 99,30% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,77% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,56%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Таким образом В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 3,12% голосов.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,37% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 344 тыс. 988 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 553 тыс. 207 избирателей.

Эконономика

Базовая инфляция в Украине в январе составила 0,8%

Базовая инфляция в Украине в январе 2010 года (к предыдущему месяцу) составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

Инфляция в январе вызвана ростом цен на продукты

Инфляция в январе т.г. в размере 1,8% к декабрю 2009 г. вызвана в большей степени сезонным подорожанием ряда продуктов, в частности, товаров молочной и плодоовощной групп, а также стремительным и необоснованным ростом цен на сахар, вызванным ростом цен на продукт на мировом рынке и политической ситуацией в стране.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте Минэкономики.

Кроме того, на общий уровень инфляции ощутимое влияние оказал роста цен на горюче-смазочные материалы.

В частности, товары категории «продукты питания и безалкогольные напитки» выросли в цене на 3,2%, «молоко, сыр и яйца» - на 7,2% %, «фрукты» - на 3%, «овощи» – на 14,3%, сахар – 14,7%.

«Цена на сахар увеличилась 14,7% … Это произошло в результате как действия объективного фактора – роста цен на мировом рынке, так и под воздействием попыток производителей использовать внешние ценовые и внутренние политические факторы для собственной пользы и обеспечить покрытие недополученных прибылей в предыдущие периоды резким повышением цен», - отмечено в комментарии Б.ДАНИЛИШИНА.

Финансы

НБУ обяжет банки формировать резервы под кредитные риски

Национальный банк Украины разработал проект положения о формировании банками резервов под кредитные риски.

В частности, в проекте положения, текстом которого располагает УНИАН, указывается, что банк осуществляет расчеты и формирует оценочные резервы и резервы по предоставленным обязательствам в полном объеме независимо от размера его доходов ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца к установленному сроку представления оборотно-сальдового баланса.

В проекте предусмотрено, что банк формирует резервы в той валюте, в которой признается актив или предоставлены обязательства.

Нацбанк планирует обязать банки оценивать кредитный риск по финансовым активам, которыми являются кредитная и приравненная к ней задолженность, финансовая дебиторская задолженность и ценные бумаги. Еще одним активом, по которому банк должен оценивать кредитный риск, является дебиторская задолженность по хозяйственной деятельности.

В документе предлагается оценивать кредитные риски отдельно по существенным и несущественным финансовым активам. К существенным финансовым активам будут относиться: активы, балансовая стоимость которых составляет более 0,5% от регулятивного капитала банка; активы, которые предоставлены инсайдерам банка; активы, размещенные банком на льготных условиях и др. Формирование оценочных резервов по существенным финансовым активам будет происходить на индивидуальной основе. По финансовым активам, которые не являются существенными, банк формирует оценочные резервы на индивидуальной или портфельной основе.

К кредитной задолженности, по которой банк должен оценивать кредитный риск, регулятор предлагает отнести требования банка к физическим и юридическим лицам (в том числе банков) по всем предоставленным кредитам, размещенным депозитам, средствам на корреспондентских счетах в других банках.

Нацбанк отказался обнародовать предварительные данные о доходах банков

Национальный банк Украины отказался от практики обнародования предварительных данных о доходах и расходах банков.

Так, в сообщении, опубликованном на официальном сайте НБУ о предварительных результатах деятельности банков на 1 февраля, отсутствуют данные о доходах и расходах банков.

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 февраля 2010 года, активы банков составляли 870,9 млрд. грн. (-2,2% против показателя на 1 января 2010 года), общие активы – 985,1 млрд. грн. (-1,7%). Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 74,1% (74,1% - на 1 января).

Обязательства украинских банков на начало февраля 2010 года составили 764,5 млрд. грн. (-2,4%). Средства физических лиц – 210,6 млрд. грн. (+0,2%), или 28,2% (27,5% - на 1 января) от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 113,8 млрд. грн. (-1,2%), или 15,1% (15,2% - на 1 января). При этом срочные средства составляют 156,4 млрд. грн., или 74,3% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 54,2 млрд. грн., или 25,7%.

По состоянию на 1 февраля 2010 года собственный капитал украинских банков составил 124,7 млрд. грн. (-1,2%), или 14,3% (14,2% - на 1 января) пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 97,4% от капитала; направленные на увеличение уставного капитала дивиденды - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы и фонды банков - 12,3%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - (-25,2%); результаты текущего года – 1,7%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8%.

По состоянию на 1 февраля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 180 банков, в том числе: 177 банков - акционерные общества (из них: 69 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 107 банков – публичные акционерные общества), 3 банка - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации находятся 14 банков, из них 12 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, убытки украинских банков в 2009 году составили 28 млрд. грн. против прибыли в 7,3 млрд. грн. в 2008 году.

Так по информации Нацбанка, доходы банков составили 143,1 млрд. грн., из них: процентные доходы - 121,2 млрд. грн. (или 84,7% от общих доходов), комиссионные доходы - 16,2 млрд. грн. (11,3%).

Расходы банков составили 171,1 млрд. грн., из них: процентные расходы - 66,6 млрд. грн. (или 38,9% от общих расходов), отчисления в резервы - 65,4 млрд. грн. (38,2%), комиссионные расходы - 3 млрд. грн. (1,7%).

На сегодня окончательные официальные данные о доходах и расходах украинских банков в 2009 году НБУ не обнародовал.

АУБ намерена защитить банки

Ассоциация украинских банков (АУБ) просит сообщать о фактах невозврата межбанковских кредитов и реализации залогового по ним имущества банками с временной администрацией.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме АУБ, которое было направлено коммерческим банкам.

«С целью определения распространенности таких фактов, а также наличия других проблемных вопросов в отношениях со временными администраторами банков в части межбанковских расчетов, просим предоставить вышеуказанную информацию АУБ. Просим указать название банка с временной администрацией и суть спорного вопроса», - говорится в письме.

ТЭК

Долг предприятий ТКЭ за газ превышает 3 млрд. грн.

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,089 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

Отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, уровень расчетов предприятий ТКЭ с ДК «Газ Украины» в новом отопительном сезоне на 5 февраля т.г. составляет 48%.

Наибольшие долги за потребленный природный газ накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской областей, а также АР Крым.

Кроме того, остается неудовлетворительным состояние расчетов предприятий ТКЭ по итогам отопительного сезона 2008-2009 годов (с 1 октября 2008 г.). По состоянию на 5 февраля 2010 года уровень оплаты предприятий ТКЭ за потребленный газ составляет 78%, а долг перед компанией – 1,975 млрд. грн.

Общая сумма задолженности предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого (2008-2009 гг.) и нового (2009-2010 гг.) отопительных сезонов, составляет свыше 5 млрд. грн.

Кроме того, продолжает накапливать задолженность за потребленный природный газ столичная энергокомпания АК «Киевэнерго». Задолженность киевских теплоэнергетиков перед ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. составила свыше 1,56 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 33%).

Строительство

«Киевгорстрой» не планирует повышать стоимость жилья

Холдинговая компания «Киевгорстрой» в этом году не планирует повышать стоимость жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Несмотря на то, что происходят инфляционные процессы, ожидается подорожание строительных материалов, в наши планы не входит изменять цену (на жилье - УНИАН) в сторону подорожания, а (планируем) удерживать ее на достигнутом уровне», - сказал он.

По мнению В.МОЖАРА, удерживать стоимость жилья на текущем уровне возможно за счет совершенствования проектов, минимизации потерь в процессе реализации проектов и совершенствования организационных и управленческих процессов.

«Другая проблема удешевления жилья лежит в сфере решений, которые должны быть приняты государством. Это: выделить земельные участки под застройку доступного жилья, решить инженерное обеспечение этих участков, договориться с местными властями об отсутствии дополнительных нагрузок на застройщиков, которые реализуют такие проекты. Тогда это даст возможность выйти на уровень где-то 8 тыс. грн. за 1 кв. м построенного жилья», - считает он.

По оценкам президента холдинга, средняя стоимость жилья эконом-класса на вторичном рынке Киева составляет около 12 тыс. грн./кв.м, на первичном рынке столицы – около 11 тыс. грн./кв.м.

При этом стоимость жилья, реализуемого «Киевгорстроем», составляет 9,5-9,8 тыс. грн./кв.м.

Вторичное жилье Киева подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 7 февраля т.г. выросла на 0,45% - до 1 683 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 288 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 671 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Соломенском – на 0,42% (6 долл.) – до 1 519 долл., Шевченковском – на 0,39% (9 долл.) – до 2 192 долл., Днепровском – на 0,44% (6 долл.) – до 1 385 долл., Голосеевском – на 0,41% (7 долл.) – до 1 682 долл. за 1 кв. м, Святошинском – на 0,55% (8 долл.) – до 1 397 долл., Подольском – на 0,49% (8 долл.) – до 1 555 долл., Дарницком – на 0,52% (7 долл.) – до 1 288 долл., Деснянском – на 0,61% (8 долл.) – до 1 325 долл./кв. м, Оболонском районе – на 0,35% (6 долл.) - до 1 708 долл., Печерском районе - на 0,41% (11 долл. ) – до 2 671 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Агро

Госпотребстандарт забраковал в Крыму 10% мяса

Специалисты государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил ГП "Крымстандартметрология" в течение 2009 г. проверили 26,4 тонны мясной продукции стоимостью 494,8 тыс. грн. При этом было забраковано 2,5 тонны (9,4%) стоимостью 64,3 тыс. грн., сообщает АПК-Информ.

Как сообщает Госпотребстандарт, в течение отчетного периода специалисты государственного надзора проверили качество колбасных изделий, сырокопченых и копченых продуктов из мяса и мяса птицы, полуфабрикатов и консервов мясных на 27 предприятиях АР Крым по производству, хранению и оптовой торговле мясными изделиями.

Нарушения требований действующих нормативных документов установлены на 24 проверенных предприятиях. В частности, были выявлены нарушения требований маркировки; по физико-химическим показателям (массовая доля влаги завышена, массовая доля белка занижена); испытания продукции по показателям безопасности проводились не в полном объеме; несоблюдение периодичности контроля готовой продукции по показателям безопасности.

По результатам государственного надзора 24 субъектам предпринимательской деятельности выданы предписания по устранению нарушений, предписания о запрете реализации 10 партий мясной продукции, предписания о запрете реализации 11 наименований мясной продукции. К 19 субъектам предпринимательской деятельности применены штрафы на общую сумму 27 тыс. 810 грн., административные штрафы на общую сумму 6 тыс. 900 грн. применены к 22 должностным лицам.

Повторные проверки по выполнению предписаний ГП "Крымстандартметрология" и устранению выявленных нарушений проведены на 7 предприятиях. На всех предприятиях нарушения устранены.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0540/8,0850 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0650/8,0750 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0620/8,0790 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2643/0,2653 грн./рубль, к 12:00 цены установились на уровне 0,2645/0,2649 грн./рубль. К закрытию цены практически не изменились – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,43 рублей за доллар (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3704/1,3706 долл./евро, а к 15:00 снизились – 1,3669/1,3671 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0320/11,0765 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,0390/11,0545 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,0175/11,0430 грн./евро.

Официальный курс валют НБУ на 9 февраля

100 USD США – 800.7400 (на 8 февраля – 800.0400)

100 EUR – 1095.0120 (на 8 февраля – 1095.3348)

10 RUR – 2.6240 (на 8 февраля– 2.6260)

Учетные курсы банковских металлов НБУ на 9 февраля

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 85679.18 (на 8 февраля – 84184.21)

961 XAG 10 Серебро – 1212.32 (на 8 февраля – 1213.66)

962 XPT 10 Платина – 119310.26 (на 8 февраля – 118165.91)

964 XPD 10 Палладий – 32510.04 (на 8 февраля – 30961.55)