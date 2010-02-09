Тимошенко не признает победу Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО решила не признавать победу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины.

Такую позицию она объявила на заседании фракции БЮТ в понедельник вечером, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на свои источники.

"Я никогда не признаю легитимность победы ЯНУКОВИЧА с такими выборами", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поставила своим юристам задачу готовиться к судебному обжалованию результатов выборов.

Также, как один из вариантов, Ю.ТИМОШЕНКО озвучила проведение третьего тура голосования.

По словам собеседника издания, часть “бютовцев” во главе с вице-спикером Николаем ТОМЕНКО выступают за признание победы В.ЯНУКОВИЧА и переход Ю.ТИМОШЕНКО в оппозицию.

Однако, отмечают источники, на заседании звучали мнения о необходимости бороться за победу Ю.ТИМОШЕНКО.