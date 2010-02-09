ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Эксперты: Гривня пойдет в рост после выборов», в котором пишет - курс гривни может усилиться после окончательного подведения итогов выборов президента. По мнению банкиров, это может произойти за счет притока иностранных инвестиций и возвращения в страну капиталов украинского происхождения…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/eksperty-grivnja-pojdet-v-rost-vyborov-137098/?rb

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Также «Дело» в материале «Банки сокращают ипотечные портфели» пишет – за 2009 год общий портфель выданных населению ипотечных кредитов украинских банков похудел на 5,5 млрд. грн. Банкиры признают, что ждать значительного смягчения условий кредитования в 2010 году не стоит…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-sokracshajut-ipotechnye-portfeli-137116/

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«Дело» в материале «Аналитический обзор: Предвыборная лихорадка позволяет нефтяникам игнорировать привычные нормы рентабельности» пишет – итоги второго тура выборов серьезно опечалили многих нефтетрейдеров и грозят переломить главную тенденцию 2009-2010 годов - постоянное увеличение маржи нефтетрейдеров…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-na-rynke-ne-rady-janukovicha-137114/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Инфляция напомнила о высоком» пишет – подорожание сахара, овощей, молочных продуктов и бензина вызвало в январе ускорение инфляции до максимального уровня за последний год. Несмотря на 1,8% рост цен, эксперты не спешат ухудшать прогнозы. По их мнению, действие факторов, вызвавших всплеск цен, практически исчерпалось…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1318892

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Сахар попал в ненастье» пишет – в нынешнем году мировой дефицит сахара составит более 12 млн. т, на 43% больше, чем ожидалось ранее. Поэтому во II полугодии не стоит ожидать стабилизации цен на сахар ни в мире, ни в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1318926

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Издание «Экономические известия» в материале «Чехи отказываются от украинцев» пишет - иностранные посольства вновь пытаются вытеснить украинских страховщиков с рынка страхования выезжающих за рубеж. В этот раз конфликт разгорелся в посольстве Чехии, которая обязала туристов страховаться только в СК, имеющих право работать в Чехии…

http://eizvestia.com/fin/full/4190166

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Также «Экономические известия» в публикации «Кризис как лакмус» пишут - из-за кризиса Украина, как и некоторые другие государства, которые очень резко, без соответствующей подготовки нырнули в океан рыночной экономики, оказалась в еще более серьезном положении, чем развитые страны. Истоки этого серьезного положения лежат недалеко только в финансовой сфере. Кризис лишь обострил глубокие внутренние противоречия, которые сформировались отнюдь не в последние годы…

http://eizvestia.com/fin/full/4190331

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«Газета по-киевски» в материале «Кресло мэра Киева освободят для... Тимошенко?» пишет – 11 февраля парламент рассмотрит «дело Черновецкого» и решит, надо ли проводить в Киеве перевыборы. Политологи не верят, что Янукович допустит реванш Тимошенко на столичном уровне…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/09/070544.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ГАИ не имеет права штрафовать за талоны ТО» пишет – ГАИ не имеет права штрафовать водителей и забирать талоны ТО, так как срок прохождения техосмотра продлен. Несмотря на это, сотрудники ГАИ уже отлавливают автомобили с талонами 2009 года. При этом никто из них не может ответить на основании какого документа забираются талоны ТО и составляются протоколы. Согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 15 апреля 2009 года, сроки прохождения государственного техосмотра продлены до 1 июля 2010 года…

http://autonews.rbc.ua/autonews/6308/

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Популистский закон в действии: ставки по всем видам кредитования растут...» пишет - ВР запретила банкам поднимать ставки по уже выданным кредитам в одностороннем порядке. В ответ финучреждения обезопасили себя на будущее – потом не будем, будем повышать изначально...

https://economics.unian.net/rus/detail/35925

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Противоречия на фондовом рынке углубляются» пишет - на мировых фондовых рынках господствует неопределенность, которая, вероятно, продлится еще долго. А в Украине ситуация традиционно усугубляется политическим фактором...

https://economics.unian.net/rus/detail/36028

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Где мой "серый" пистолет, или Как легально вооружиться запрещенным травматиком…» пишет - прошел год, как нам пообещали предоставить право приобретать травматическое оружие. Но пока законотворчество тормозит, украинцев «выручают» серые схемы. Может, пора разобраться с де-юре?…

https://economics.unian.net/rus/detail/35969

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Связать ликвидность» пишет – ФРС США готовится к переходу от антикризисных программ к мерам, стимулирующим восстановление экономики. Ужесточение кредитной политики может начаться с повышения ставки по сверхнормативным резервам, которые коммерческие банки держат в ФРС…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/09/225055

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Издание «Известия» в публикации «Строительство. Кризис - пора основательных решений» пишет – в России результатом экономического кризиса 2008-2009 гг. стало резкое снижение объемов капитального строительства. Обратной стороной кризисных процессов, снижения объемов оборота спекулятивного капитала в новом строительстве и при реконструкции стало применение компромиссных технических решений, где главным критерием становится дешевизна. Одновременно, рачительные заказчики стали уделять повышенное внимание к качеству применяемых технических решений, проявлять повышенную требовательность к надежности и долговечности инженерных систем, соотношению цена-качество. О том, какие материалы востребованы в качественном строительстве, попыталось рабобраться издание…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138291/

(УНИАН)