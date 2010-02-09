БЮТ оспорит в судах результаты выборов

Представители кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО будут оспаривать в судах результаты выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя фракции БЮТ Елена ШУСТИК.

По ее словам, соответствующее решение об обжаловании результатов выборов было принято вчера вечером на заседании фракции БЮТ.

«Решение было принято вчера обжаловать по участкам, потом, соответственно, требовать пересчета по округам и, если будет позитивный результат в судах, ставить под сомнение общий результат выборов», - сказала она.

По словам Е.ШУСТИК, в Украине очень много участков, результаты голосования на которых можно было бы обжаловать, поскольку есть доказательства фальсификаций.

Кроме того, Е.ШУСТИК добавила, что 5,6% избирателей проголосовали дома без соответствующих справок, голосовали, по ее словам, «живые и нерожденные» в Донецкой, Днепропетровской и других восточных областях.

В то же время, по словам Е.ШУСТИК, на данный момент нельзя утверждать, что в случае непризнания выборов в некоторых округах обязательно будет идти речь о третьем туре.

«Третий тур вообще-то законом не предусмотрен, но он был непредусмотрен и в 2004 году», - сказала она.

Е.ШУСТИК заметила, что сейчас сложно дать точное определение того процесса, который даст возможность выявить реальные результаты выборов. Она не исключила, что одновременно с дополнительным этапом голосования можно будет просто пересчитать голоса избирателей во втором туре.