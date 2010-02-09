ЦИК обработала 99,97% протоколов

За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,96% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 475 тыс. 543 избирателя, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тыс. 71 избиратель.

Таким образом, разница между двумя кандидатами составляет 886 тыс. 472 голоса, или 3,48%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% избирателей.