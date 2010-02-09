ГЛАВНОЕ на 9 февраля (день)

Финансы

В январе 2010 года в сводный бюджет Украины поступило свыше 11,44 млрд. грн. налогов и сборов, что на 30%, или 2,634 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, размещенном на официальном сайте ГНАУ.

В частности, в государственный бюджет поступило 7,036 млрд. грн., в местные бюджеты – 4,405 млрд. грн.

В общий фонд госбюджета поступило 6,34 млрд. грн., что составляет 100% плановых показателей.

План бюджетных поступлений выполнен по налогу на прибыль, по акцизному сбору с произведенных и ввезенных товаров, по прибыли хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет, а также по рентным платежам (добыча нефти, природного газа).

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 8 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 8 февраля и сегодня составляет 11,05 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,13 грн./евро, по продаже – в пределах 11,18-11,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 февраля повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2609 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,14 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 8 февраля и сегодня составляет 11,07 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 11,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,13 грн./евро, по продаже – в пределах 11,18-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 февраля повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2598 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн., евро – 11,00/11,17 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,16 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,048/8,123 грн., евро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0620/8,0830 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2652/0,2659 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0600/11,0925 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3719/1,3721 долл./евро (понедельник, 8 февраля, - 1,3704/1,3706 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Новости ТЭК

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в марте.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании.

Согласно сообщению, как и на предыдущий месячный аукцион, на этот компания решила выставить 250 МВт пропускной способности так называемого «Бурштынского энергоострова», который работает в синхронном режиме с UCTE и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение «Бурштынского энергоострова» разбито на 4 неравных лота: один на 100 МВт и три по 50 МВт. При этом услуги по доступу к сечению по всем лотам гарантируются только на определенные периоды месяца.

Стартовая цена лотов с «Бурштынского энергоострова» колеблется в пределах от 487,536 тыс. грн. до 975,072 тыс. грн.

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротворская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт. Начальная стоимость лотов – 1,457 млн. грн. и 863,635 тыс. грн. соответственно.

Также «Укрэнерго» выставило на торги четыре лота суммарным объемом 300 МВт в направлении на Молдову. По сравнению с февральским аукционом, величина пропускной способности, предлагаемой к реализации, выросла на 50 МВт, однако по всем лотам условием прописано, что в период с 22 марта по 29 марта свободная пропускная способность на Молдове отсутствует. Стартовая цена на 4 лота по направлению в Молдову колеблется от 400,476 тыс. грн до 800,952 тыс. грн.

Увеличена также пропускная способность, выставленная на аукцион в направлении России, - с 1,6 тыс. МВт до 2 тыс. МВт. При этом, только 800 МВт сечения гарантированы на протяжении марта. Стартовая цена по данным лотам колеблется от 539,772 тыс. грн до 4,318 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 25 февраля. Аукцион состоится 16 февраля в 15:00 (г. Киев, ул. Коминтерна, 27).

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, в том числе нефтяной (попутный) газ, в январе 2010 г. на 46,8% - с 1,1594 в декабре 2009 г. до 1,7030.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

В сообщении отмечается, что таможенная стоимость январских партий импортируемого природного газа, заявленная декларантами, в пересчете на 1000 куб. м составляет 305,68 долл.

По итогам работы АК «Киевэнерго» в 2009 году в полном объеме рассчиталась за так называемый «электрический» газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на финансового директора «Киевэнерго» Михаила УТКИНА.

По его словам, за поставленный в прошлом году газ для производства электроэнергии АК «Киевэнерго» уплатила 740,4 млн. грн, в январе т.г. – 335 млн. грн.

«Такое повышенное потребление газа для электричества объясняется тем, что в прошлом году, согласно распоряжению Кабмина, «Киевэнерго» полгода для выработки использовала мазут вместо «голубого топлива», - цитирует пресс-служба М.УТКИНА.

По итогам 2009 года компания «Киевэнерго» получила газа на производство тепловой энергии на сумму 1,016 млрд. грн., оплатив при этом 843,4 млн. грн. Газ для производства тепловой энергии для потребностей населения в прошлом году стоил компании 1,227 млн. грн., в настоящее время компания оплатила за топливо 856,2 млн. грн.

В целом, в 2009 году на производство тепловой и электроэнергии для потребностей населения и промышленности АК «Киевэнерго» получила газа на сумму 2,984 млрд. грн. При этом за использованное на протяжении года топливо компания оплатила 2,440 млрд. грн., или 82% от его общей стоимости.

Новости транспорта

Государственная автоинспекция откажется от приборов "Визирь". Вместо этих фиксаторов нарушений на дорогах установят тысячи стационарных автоматических постов, сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ в интервью изданию «Бизнес».

«Возникало очень много споров по поводу законности использования «Визиров». Больше их закупать не будем», - сказал С.КОЛОМИЕЦ.

По словам начальника Департамента, отныне ГАИ сосредоточится на создании сети стационарных постов – «глобальной системы наблюдения».

«Мы разработали проект оснащения всех дорог страны стационарной аппаратурой фотофиксации. Уже определены примерно 5 тыс. точек, где появятся эти устройства. И таким образом будет сформирована «глобальная» система наблюдения», - сообщил С.КОЛОМИЕЦ.

По его словам, фиксироваться будет проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Вся информация будет автоматически обрабатываться. Это позволит также уменьшить количество инспекторов, сказал начальник ГАИ.

«Для реализации этого проекта нам необходимо 2,5 млрд. грн. Стационарные посты будут появляться по мере поступления средств. В идеале это произойдет через год-два», - сообщил С.КОЛОМИЕЦ.

(УНИАН)