Парламент решил защитить книжный магазин «Сяйво»

Верховная Рада Украины обратилась к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины относительно ситуации вокруг книжного магазина «Сяйво» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение объявил на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН. Он также не исключил, что по данному вопросу будет принято решение парламента.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ сообщил, что вчера вечером «неизвестные в масках заскочили в книжный магазин «Сяйво», который знают не только в Киеве, но и во всей Европе». По его словам, «на улицу были выставлены представители книжного магазина, а окна заварили большими железными щитами». Он отметил, что на то время, когда к книжному магазину подошли народные депутаты, “там были люди, которые называли себя якобы новыми владельцами книжного магазина”. При этом В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что на данный момент решение относительно книжного магазина находится на рассмотрении в апелляционном суде. Он отметил, что была вызвана милиция. По его словам, работникам книжного магазина рекомендовано заключить договор с государственной охраной.

В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что пока не выяснено, «кто стоит за этим страшным беззаконием в самом центре Киева». Он выразил надежду, что в ближайшее время все это выяснится.