Глава Днепропетровской ОГА угрожает Ющенко судом

Виктор БОНДАРЬ направил письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить его от должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске.

По его словам, мотивы отставки политические, моральные и этические.

В то же время В.БОНДАРЬ выразил надежду, что Президент В.ЮЩЕНКО изменит предыдущий указ о его освобождении с формулировкой «за недоверие» и заменит на указ по причине «по собственному желанию».

«Если такое не произойдет, я, как и раньше заявлял, буду отстаивать свое право через суд. Но мне бы не хотелось судиться с Президентом Украины», - отметил В.БОНДАРЬ.

По его словам, в Днепропетровской области было сделано все, чтобы выборы Президента прошли должным образом, без грубых нарушений.

«Партия регионов активно подвозила избирателей на участки автотранспортом, это ее право», - отметил В.БОНДАРЬ. Однако, по его словам, в результате выборы Днепропетровская область проиграла, поскольку могла бы иметь «своего Президента и премьер-министра».

В.БОНДАРЬ заявил, что ему не стыдно за свою деятельность в должности председателя Днепропетровской ОГА на протяжении последних 2,5 лет. «В регионе обеспечены поступления в бюджеты, выплачивается зарплата. На протяжении моего руководства областью отремонтировано 20 больниц. В школах области заменены свыше 50 тыс. окон, сделано достаточно много полезного для людей», - подчеркнул В.БОНДАРЬ.

Он также отметил, что уходит в отпуск, через неделю ожидает рождения четвертого ребенка.

«Я оставляю за собой право оставаться в оппозиции, но пока не знаю, кого буду поддерживать», - отметил В.БОНДАРЬ.