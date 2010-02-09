Европе пора поздравлять Януковича

Второго Майдана на Украине не будет: проигравшая президентские выборы Юлия Тимошенко должна признать свое поражение, а Европа уже может начинать направлять поздравления Виктору Януковичу, заявил во вторник в интервью РИА Новости премьер-министр Польши в 2001-2004 годах, член Валдайского клуба Лешек Миллер.

Известный польский политик подчеркнул, что "прошедшие выборы президента Украины всеми международными наблюдателями признаны демократическими, честными и прозрачными. Виктор Янукович выиграл честно, и поэтому тоже второго Майдана на Украине не будет". "Хотя Виктор Янукович и выиграл выборы на Украине, но Юлия Тимошенко не поддается и пытается повторить "оранжевую" историю 2004 года.

Но это не удастся. Во-первых, сама Украина уже другая и не готова выйти ради Тимошенко на улицы, не спать и протестовать. Во-вторых, Запад уже тоже другой и не собирается, как в 2004 году, вмешиваться в ситуацию", - сказал Миллер.

Несмотря на все неуклюжие попытки штаба Юлии Тимошенко что-то предпринять, "Янукович не позволит "оранжевым" второй раз отобрать пост президента Украины", - считает бывший премьер-министр Польши.

По мнению Миллера, при новом президенте Викторе Януковиче отношения между Польшей и Украиной будут очень хорошими. "Янукович, когда стал главой правительства, в 2003 году своей первый зарубежный визит совершил в Польшу. Я был в то время премьером и принимал Януковича в Варшаве. Тогда мой украинский коллега сказал мне, что с первым визитом отправился к самому близкому соседу, тому, с которым хотелось бы иметь наилучшие добрососедские отношения", - отметил Миллер. "За этим словами Виктора Януковича пошли конкретные дела. Киев не стал вводить визовый режим для граждан Польши, в то время, как Варшава была вынуждена ввести визы для украинцев, выполняя требования Европейского Союза. Оживились культурные контакты. К трудным моментам общей истории, в том числе к трагедии на Волыни, в Киеве стали относиться с пониманием и уважением к чувствительности поляков", - напомнил экс-премьер.