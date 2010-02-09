Анонс на 10 февраля

Заседание Кабинета министров Украины, которое должно было состояться 10 февраля, перенесено на четверг, 11 февраля

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал).

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10-30 - Состоится официальное открытие проекта Twinning для Национального банка Украины "Усиление потенциала Национального банка Украины путем приближения к стандартам ЕС относительно деятельности центрального банка", который финансируется Европейским Союзом. (ул. Институтская, 9).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Что ожидает экономику Украины в ближайшем будущем: постиндустриальный прорыв или потеря экономической независимости (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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11-00 - Состоится презентация программы действия на первый год для нового президента Украины – "Предложения для Украины: 2010 год – время реформ", разработанного Международной комиссией независимых экспертов. Участники: старший исследователь Института Петерсона по международной экономике (Вашингтон), сопредседатель комиссии Андерс Ослунд, президент Центра экономического развития, сопредседатель комиссии Александр Пасхавер, директор Международного центра перспективных исследований Ольга Шумило (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-а).

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11-00 - На портале ЛІГА.net состоится интернет-конференция председателя правления АО "Сведбанк" Райнера Мюллера-Ханке на тему: "Особенности и перспективы работы банков со 100% иностранным капиталом в Украине".

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской системы Украины за 2009 год и задания на 2010 год”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, первый зам. председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков (АУБ, ул. Марины Расковой, 15, зал заседаний (к. 710), 7-й этаж).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «ГТС в консорциуме взамен уценки на газ?». Приглашены: Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба Q-club; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических вопросов Центра Разумкова; Геннадий Рябцев, зам.директора Научно-технического центра "Психея" («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-00 - Пресс-конференция на тему: "Рекламная кампания во время избирательных президентских гонок в Украине: основные тенденции и итоги" . Участники: Евгений Ромат, председатель Союза рекламистов Украины; Артем Биденко, председатель Украинской ассоциации внешней рекламы; Владимир Пономарев, директор опытного предприятия UMM; Валентин Калашник, президент компании Маркетинг-группа OS-Direct (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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14-30 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда (ул.. Банковская, 6-8, к. 525). Вход по карточкам аккредитации.

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18-30 - Состоится официальное открытие и презентация компании «Розаимпекс Украина». Один из ведущих болгарских производителей косметики – ООО «Роза Импекс» открывает свою дочернюю фирму в Украине. В мероприятии примет участие собственник заводов «Роза Импекс», Почетный консул Украины в г. Пловдив (Болгария) Димитар Георгиев. (Посольство Болгарии в Украине, ул. Госпитальная, 1). Телефоны: +38044 2467672, +38099 000 86 82.