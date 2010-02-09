Шевчук: ПР уже отказывается от своих соцобязательств

Команда Виктора ЯНУКОВИЧА, не успев дождаться оглашения результатов выборов, начинает сворачивать социальную реформу и отказываться от своих повышенных социальных обязательств. Так прокомментировал срыв голосования во втором чтении за закон № 1416 «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» народный депутат Украины БЮТ, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда Олег ШЕВЧУК.

В переданном УНИАН комментарии О.ШЕВЧУК отмечает: «Уже сейчас, не дождавшись оглашения победы В.ЯНУКОВИЧА, его команда начала массово сворачивать социальные реформы, цинично отказываясь от своих повышенных социальных обязательствах перед избирателями. Именно фракция В.ЯНУКОВИЧА провалила голосование во втором чтении и в целом Закона «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям». Депутата отметил, что фракция Партии регионов дала лишь 2 голоса из 172 за законопроект, разработанный их же депутатами – «это самое яркое доказательство того, каким образом команда В.ЯНУКОВИЧА будет «улучшать» жизнь своих избирателей уже сегодня», заявил О.ШЕВЧУК.

По мнению О.ШЕВЧУКА, все социальные инициативы ПР постигнет та же судьба, что и закон Михаила ПАПИЕВА, №1416. «Сегодня бывший и возможно будущий министр социальной политики М.ПАПИЕВ, автор законопроекта, который буквально на прошлой неделе стоял под стенами правительства, требуя повышения социальных стандартов, на этой неделе лишает более 200 тысяч малообеспеченных надежды на улучшение их социальной защиты. Завтра ревизии будут подвергнуты все инициативы по повышению и прожиточного уровня, и минимальной заработной платы. Именно в этом заключается суть лозунга ПР «Украина – для людей». Такие действия ничем иным как политикой двойных стандартов назвать нельзя», - отмечает депутат.