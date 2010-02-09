Богатырева советует Тимошенко прекратить “беспринципную борьбу”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет об очевидности победы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины и призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО прекратить “беспринципную борьбу за власть”.

Это подчеркивается в переданном агентству УНИАН заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ относительно результатов второго тура выборов Президента.

Секретарь СНБО отмечает, что “лидер оппозиции В.ЯНУКОВИЧ получил прямой мандат доверия украинского народа на выборах Президента Украины”.

“Победила прагматичная программа социально-экономического развития, прогнозируемость курса на сохранение институтов демократии, а также политика внешних компромиссов и понимания. Поражение получили социальный популизм, политика лжи и непрозрачных решений как раздражителей глубоких внутренних и внешних конфликтов”, - считает она.

Р.БОГАТЫРЕВА отмечает, что принципиально важную роль в обеспечении честных и демократических выборов, законности, правопорядка во время их проведения сыграл Совет национальной безопасности и обороны Украины, который своими решениями обеспечил политико-правовые условия проведения выборов в конституционном поле и режиме демократических стандартов.

”Президент Виктор ЮЩЕНКО выступил эффективным государственным арбитром и гарантом между политическими силами в соревнованиях за власть, а также в защите избирательных прав и свобод граждан. Это засвидетельствовано и отсутствием серьезных нарушений избирательного законодательства и системных фальсификаций при голосовании”, - заявила она.

По убеждению секретаря СНБО, Украина получила шанс обеспечить правопреемство власти, которая должна немедленно сосредоточиться на противодействии ключевым внутренним и внешним вызовам и угрозам.

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что необходимо быстро и эффективно действовать в условиях реального нового политического большинства вокруг новоизбранного Президента Украины для защиты национальных интересов. “Мы можем иметь действенную, амбициозную и идеологически предполагаемую оппозицию. В результате большого опыта во власти, она способна и обязана работать совместно с новоизбранным Президентом, новым политическим большинством и его правительством в направлении построения Украины как сильного европейского государства”, - говорится в ее заявлении.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что “следует осознать, что беспринципная борьба за власть, амбиции, эгоизм, использование общества, а не представительство его интересов, является наибольшей угрозой для стабильности и развития”.

Поэтому, по ее мнению, сейчас приоритетным является возобновление бюджетного процесса и немедленное принятие государственного бюджета на 2010 год, поиски программ оптимизации возвращения критических внешних долгов, обеспечение курсовой валютной, ценовой потребительской и кредитной политики. “Это и должно стать практической инновационной программой развития для двух крыльев украинской демократии: политического большинства во главе с новым Президентом и отданной национальному интересу оппозиции. Это - главная задача национальной безопасности на ближайшее время”, - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее убеждению, это обязывает победителя выборов Президента Украины, согласно положениям Конституции, приступить к исполнению своих обязанностей в интересах нации и для защиты суверенных позиций украинского государства в мире, а побежденного – признать легитимность воли украинских избирателей и выполнить важную функцию «часового демократии».

”Мир аплодирует победителю выборов Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ. Еще больше он готов аплодировать Юлии ТИМОШЕНКО, которая, после обнародования официальных результатов Центральной избирательной комиссией выборов Президента Украины, публично признает их, как это исторически делают политические лидеры современных демократий”, - заявила Р.БОГАТЫРЕВА.