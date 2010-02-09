Главное на 9 февраля (вечер)

Хроника дня

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Выборы: Обработано 99,99% протоколов: за Януковича - 48,95% избирателей, за Тимошенко – 45,47%

За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,99% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 480 тыс. 348 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 202 избирателя.

Таким образом, разница между двумя кандидатами составляет 3,48%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% избирателей.

Власть: Заседание Кабмина перенесено на 11 февраля

Очередное заседание Кабинета министров Украины, которое должно было состояться завтра, 10 февраля, перенесено на четверг, 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

Источник отметил, что перенесение заседания связано с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и другие члены правительства планируют завтра присутствовать на похоронах генерального конструктора запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» имени А.Г.Ивченко Федора Муравченко.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, генеральный конструктор ЗМКБ "Прогресс" Ф.Муравченко ушел из жизни 8 февраля на 81-м году жизни.

Похороны Ф.М.Муравченко состоятся завтра на Капустном кладбище Запорожья.

Сессия Киевсовета также в очередной раз переносится – с 18 на 25 февраля, сказал «Столице.Главред» депутат горсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, такое решение было принято сегодня на заседании президиума Киевсовета. Оно связано с желанием депутатов доработать ряд вопросов, которые они не успевают изучить из-за большого количества проектов решений. При этом депутатский корпус потребовал предоставить все документы, поскольку у политиков отсутствует немало проектов решений.

Как известно, в последний раз депутаты решили провести заседание 18 февраля. Кроме того, сессию пытались назначить еще несколько раз в январе, однако заседание так и не состоялось, говорится в сообщении.

Кроме того, в повестку дня Киевсовета включен вопрос о ситуации с захватом помещения книжного магазина «Сяйво». Данный случай было поручено тщательно изучить постоянной комиссии горсовета по вопросам регламента и правопорядка.

Также фракция БЮТ потребовала заслушать отчет по поводу перерасчета квартплаты. В частности, депутатов интересует, почему в платежках за некачественную уборку снега и льда вычислили такую мизерную сумму - всего от 3 до 7 грн., говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

Финансы: «Сведбанк» в 2009 г. получил 4,3 млрд. грн. убытка против прибыли 33 млн. грн. в 2008 году «Сведбанк» (Киев) в 2009 году получил убыток 4,342 млрд. грн. против прибыли 32,658 млн. грн. в 2008 году.

Об этом говорится в финансовом отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 13% и на 1 января 2010 года составили 13,853 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 27% - до 18,127 млрд. грн., обязательства - на 15% - до 15,680 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении года оставался на уровне 2,159 млрд. грн., а собственный капитал указан с отрицательным значением на уровне «минус» 1,827 млрд. грн. (на 1 января 2009 года он составлял 2,313 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В конце 2009 года был завершен процесс по присоединению Сведбанк-Инвест к «Сведбанку».

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).

Межбанк закрылся ростом котировок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0620/8,0830 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0660/8,0745 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0735/8,0765 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2659 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2653/0,2660 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2655/0,2660 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,43 рублей за доллар (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3719/1,3721 долл./евро, а к 15:20 выросли до 1,3758/1,3760 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0600/11,0925 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,0680/11,0865 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,1030/11,1180 грн./евро.

Курс НБУ на 10 февраля: Евро вырос до 11,02 грн.

Официальный курс НБУ на 10 февраля: 100 USD – 800.9300 грн.; 100 EUR – 1102.0797 грн.; 10 RUR – 2.6369 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 800.9300 (на 9 февраля – 800.7400)

100 EUR – 1102.0797 (на 9 февраля – 1095.0120)

10 RUR – 2.6369 (на 9 февраля– 2.6240)

Фондовый рынок: Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,86%, Украинской биржи - на 1,32%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 февраля, повысился на 0,86% – до 637,93 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 217 млн. 321 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,32% – до 1673,78 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 448 тыс. грн.

Уолл-стрит открылась ростом основных индексов в среднем на один процент, надеясь на благоприятный исход ситуации вокруг обремененной долгами Греции. сообщает Рейтер.

Акции Coca-Cola Co и McDonald`s Corp, компонент индекса Dow Jones, подрастают, так как отчет компании Coca-Cola не преподнес неприятных сюрпризов рынку, а McDonald`s сообщил о росте продаж в январе.

Основную поддержку мировым фондовым рынкам оказывают обсуждение мер спасения Греции и ослабевший доллар.

"Я думаю, что главным драйвером сегодняшнего рынка является надежда на разрешение ситуации в Греции", - сказал аналитик Jefferies&Co Арт Хоган.

К 17.33 МСК Dow Jones вырос на 1,18 процента до 10.025,46 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 1,28 процента до 1.070,28 пункта, индекс Nasdaq Composite -на 1,31 процента до 2.153,92 пункта

Опубликованная до открытия рынка статистика оказалась неплохой. Продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 6 февраля 2010 года, увеличились на 2,0 процента в годовом исчислении, сообщила Redbook Research.

Кроме этого, Morgan Stanley повысил рейтинг американского промышленного сектора до "привлекательного" с "наравне с рынком", ожидая улучшения динамики акций сектора вместе с финансовыми показателями компаний.

ТЭК: Чернобыльская АЭС остается потенциально опасным объектом - Счетная палата

Счетная палата Украины заявляет, что Чернобыльская АЭС остается потенциально опасным объектом.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном УНИАН.

“Ежегодные программы работ на площадке Чернобыльской АЭС носили формальный характер и не отражали заявленной в бюджетных запросах потребности, утверждались и корректировались фактически по окончанию финансового года под уже выделенные объемы финансирования и выполненные работы. В результате планирование работ и управление средствами госбюджета осуществлялось бессистемно. Аудиторы Счетной палаты установили, что финансирование расходов бюджетных программ на эти цели осуществлялось по остаточному принципу”, - говорится в пресс-релизе.

По данным Счетной палаты, финансирование расходов в 2007-2009 годах, связанных с Чернобыльской АЭС, осуществлялось не в полном объеме, в результате чего запланированные программы прекращения эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2, 3 не выполнены. Блоки ЧАЭС от ядерного топлива полностью не освобождены. Отработанное ядерное топливо хранится в их приреакторных бассейнах выдержки.

План осуществления мероприятий на объекте „Укрытие” не выполняется. В итоге расчетная стоимость работ по его выполнению за это время выросла с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро.

Преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, а именно введение в эксплуатацию Нового безопасного конфайнмента (НБК), должно завершиться в 2012 году, однако задерживается почти на год только на стадии проектирования. Это свидетельствует о неудовлетворительной организации и управлении средствами, направленными из всех имеющихся источников финансирования на его выполнение (как со стороны правительства Украины, так и со стороны ЕБРР), и не исключает последующего роста стоимости строительства НБК.

Введение в эксплуатацию Хранилища отработанного ядерного топлива - 2 (ХОЯТ-2) и завода по переработке жидких радиоактивных отходов задерживается более чем на 10 лет.

«Таким образом, преодоление последствий катастрофы будет осуществляться с задержкой, а Чернобыльская АЭС несет потенциальную угрозу и через 24 года после катастрофы», - говорится в пресс-релизе.

Цены на нефть во вторник поднимаются выше $72 за баррель, благодаря ослаблению доллара и высокой заинтересованности инвесторов в покупке после снижения цен на прошлой неделе практически до двухмесячного минимума, сообщает Рейтер.

Доллар упал с рекордной за восемь с половиной месяцев позиции по отношению к евро из-за предположений рынка о том, что испытывающая проблемы с долгами Греция вскоре будет спасена.

Фьючерсы на легкую американскую нефть мартовской поставки к 15.40 мск прибавили в цене 82 цента до $72,71 за баррель. В конце прошлой недели цены ненадолго опустились ниже $70 за баррель, достигнув минимальной отметки с середины декабря.

Цены на лондонский Brent прибавили 85 центов до $70,96 за баррель, ранее в сессии достигнув значения в $71,04 за баррель.

Цены на нефть в этом году снизились на 10 процентов под влиянием слабого спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти, США, и опасений по поводу азиатского спроса, в случае если Китай продолжит ужесточение денежно- кредитной политики.

Тем не менее, нефтяные аналитики считают, что цены могут закрепиться на нынешнем уровне, так как и 200-дневная скользящая средняя по американской нефти и психологический уровень цены в $70 долларов формируют опору для цен.

ЕБРР одобрил 150 млн. евро кредита "Сербиягазу"

Совет директоров Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита в размере 150 миллионов евро сербской государственной компании "Сербиягаз" (Srbijagas) на строительство нового подземного газохранилища (ПХГ), реконструкцию газотранспортной сети и рефинансирование долгов компании, сообщает РИА Новости.

"Создание ПХГ обеспечит большую стабильность в поставках газа, за счет чего Сербия и соответствующий регион могут стать более гибкой и устойчивой к нарушениям (в поставках голубого топлива - ред.) и к сезонным колебаниям потребления", - говорится в сообщении. Детали строительства этого ПХГ банк не уточняет.

На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" и "Сербиягаз"создали совместное предприятия по строительству подземного газохранилища "Банатский двор" в районе города Нови-Сад в Сербии. Все мероприятия, связанные с организацией работы СП, должны быть завершены к 31 марта. В соответствии с проектной документацией, по окончании строительства ПХГ, его емкость составит 0,8-1,0 миллиарда кубометров газа.

ЕБРР в рамках кредита в 150 миллионов долларов планирует также профинансировать "реабилитацию 40% сербской газотранспортной сети", говорится в сообщении. Кроме того, часть средств пойдет на рефинансирования краткосрочных долгов "Сербиягаза", что даст возможность улучшить структуру капитала, а также "освободит ресурсы для ключевых стратегических инвестиционных проектов, нацеленных на соединение сербской газотранспортной сети с сетями соседних стран".

Строительство: Президент приостановил действие правительственного постановления об увеличении уставного капитала ГИУ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ №130/2010 о приостановлении действия постановления Кабинета министров от 27 января 2010 г. №61, согласно которому уставный капитал Государственного ипотечного учреждения увеличивался на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Об этом сказано в Указе Президента, обнародованном на его официальном сайте.

В документе отмечено, что данное постановление Кабмина не соответствует Конституции Украины. В частности, согласно Конституции, исключительно законами устанавливаются госбюджет и бюджетная система Украины, законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности.

Учитывая, что на время вступления в силу постановления правительства №61 закон о госбюджете на текущий год не был принят, Кабмин перебрал на себя полномочия Верховной Рады, которая согласно ст.75, пп.3 и 4 части первой ст.85 Конституции является единственным органом законодательной власти, исключительным полномочием которого является утверждение госбюджета.

Кроме того, Указом предусматривается признать недействительным Указ Президента от 20 ноября 2009 г. №949 «О приостановлении действия постановления Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2009 года №1068».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (постановление №61 от 27 января 2010 г.) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Увеличение уставного капитала должно проходить за счет средств Стабилизационного фонда госбюджета, которые планируется получить от размещения шестимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 21,3% годовых.

Вышеуказанным документом правительство отменило постановление №1068 от 30 сентября 2009 года, которым планировалось увеличить уставный капитал ГИУ на 1 млрд. грн. Действие сентябрьского постановления было приостановлено Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 20 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне 2009 г. Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля 2009 г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.

Регионы: В Запорожье у крупных должников ЖКУ арестовывают автомобили

В Запорожье начали арестовывать автомобили должников за тепло и горячую воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе запорожского концерна "Городские тепловые сети" - коммунального предприятия, осуществляющего в Запорожье подачу горячей воды и теплоснабжение, Государственная исполнительная служба наложила арест на автомобиль жителя Коммунарского района Запорожья, долг которого за услуги концерна превысил 5 тыс. грн.

"Представитель ГИС (Государственной исполнительной службы - УНИАН) совместно с юрисконсультом концерна посетили должника (задолженность свыше 5000 грн.) по месту жительства, и ГИС Коммунарского района наложила арест на автотранспортное средство", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после применения подобных мер должник, ранее не оплачивавший услуги концерна, погасил всю задолженность в полном объеме в течение нескольких дней.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятия концерн "Городские тепловые сети" - предприятие-монополист, по предоставлению в Запорожье услуг по подаче горячей воды и теплоснабжению. Долг предприятия за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ составляет 123,7 млн. грн.

Общий долг населения за предоставленные концерном услуги (с учетом долгов за прошлый отопительный сезон) составляет более 170 млн. грн.

За рубежом: В Греции завтра отменяются все авиарейсы

Все гражданские авиарейсы на территории Греции отменены на сутки 10 февраля из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщает РИА Новости со сссылкой на госслужбу гражданской авиации. Внутренние и зарубежные рейсы с 00 часов среды до 23.59 по местному времени отменяются во всех аэропортах страны.

Авиадиспетчеры присоединились к 24-часовой забастовке государственных служащих, которые протестуют против пенсионной и трудовой реформ, задуманных правительством с целью стабилизации экономики, пострадавшей от финансового кризиса. Отменен рейс "Аэрофлота"Москва-Афины-Москва, который должен был состояться в среду.

Представители пресс-службы афинского международного аэропорта, офиса "Аэрофлота" в Афинах, ведущих авиакомпаний Греции Olympic Air и Aegean во вторник не отвечали на телефонные звонки. Интернет-сайты многих авиакомпаний не работали из-за наплыва посетителей. Как в свою очередь сообщается в пресс-релизе авиакомпании "ВИМ-АВИА", ее рейсы по маршруту Москва-Салоники-Москва перенесены на сутки.