ЦИК: За Януковича - 48,95% избирателей, за Тимошенко – 45,47%

За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,99% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 480 тыс. 348 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 202 избирателя.

Таким образом, разница между двумя кандидатами составляет 3,48%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% избирателей.