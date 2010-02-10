ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Надра»: Год под колпаком НБУ», в котором пишет - сегодня руководство НБУ должно окончательно решить вопрос о дальнейшей судьбе банка «Надра». Его ликвидация обойдется государству минимум в 6,5 млрд. грн., национализация - не менее 9 млрд. грн. Еще в конце прошлого года казалось, что у банка «Надра» нет ни единого шанса на выживание, однако сейчас ситуация уже не выглядит так однозначно…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-nadra-god-pod-kolpakom-nbu-137163/

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Также «Дело» в материале «Евро ищет точку опоры» пишет – в начале недели стоимость европейской валюты в украинских банках снизилась до полугодичного минимума. Так, вчера средняя цена продажи евро в киевских банках составляла 11,2 грн., а покупки — 11,07 грн. Издание приводит факторы, влияющие на ситуацию…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/evro-icshet-tochku-opory-137162/

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«Дело» в материале «VimpelCom приступила к объединению активов» пишет – акционеры «Киевстар» - российская Altimo и норвежская Telenor - начали официальное объединение своих активов в новой компании VimpelCom…

http://delo.ua/lifestyle/tehnologii/vimpelcom-pristupila-k-obedineniju-137158/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Заемщики могут избежать расплаты» пишет – должники могут получить право не погашать убытки банков, возникающие при продаже залогового имущества по заниженной цене, следует из зарегистрированного вчера в парламенте законопроекта. Банкиры недовольны инициативой, так как обвал цен на жилье может побудить клиентов отказываться от погашения кредитов без финансовых потерь. В этом случае разницу между выручкой от продажи жилья и долгом по кредиту банк вынужден списать…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1319485

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Судостроители поймали волну» пишет – для украинских судостроителей настали хорошие времена. Рост потребления руды и металлургической продукции требует все большего количества кораблей. При этом увеличение ставок фрахта заставляет судоходные компании заказывать более дешевые, хотя и менее технологичные суда. Украина вместе с Польшей, Болгарией и Хорватией как раз и производит такие…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1319499

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Издание «Экономические известия» в материале «Трейдеры меняют схемы» пишет - служба продаж «Метинвест Холдинга» перераспределила функции между своими предприятиями. В «Метинвесте» отмечают, что реформа связана с изменениями на украинском рынке металлопроката, которые произошли в 2009 г. Если до кризиса клиенты приобретали металлопрокат крупными партиями, но относительно редко, то в современных условиях они предпочитают покупать необходимый объем небольшими партиями и чаще. Между тем, в других трейдерских компаниях, которые занимаются сбытом металлопроката украинских производителей, заявили, что существенных изменений в их работе на внутреннем рынке нет…

http://eizvestia.com/markets/full/4190479

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Также «Экономические известия» в публикации «Заправки не спешат строиться» пишут - собственники АЗС не спешат возобновлять финансирование строительства новых комплексов или ребрендинга и реконструкции новоприобретенных объектов. Это не дает возможности компаниям-строителям и поставщикам оборудования приступить к восстановлению утраченных в прошлом году оборотов…

http://eizvestia.com/markets/full/4190476

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«Газета по-киевски» в материале «Премьер временного Правительства» пишет – пока Тимошенко готовится к судам, в стане победителей ведут переговоры о новом Кабмине. Главой временного правительства может стать Азаров. Но музыку заказывает разрозненная фракция НУ-НС – без их голосов коалиция не срастется. Часть нашеукраинцев продвигает кандидатуру Тигипко, а часть – Еханурова…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/10/072532.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Водители автобусов и троллейбусов грозят забастовками» пишет – похоже, скоро киевлян ожидает транспортный коллапс. Водители автобусов и троллейбусов намерены бастовать из-за невыплаты зарплаты с октября. В некоторых парках уже уволились десятки людей, на рейсы просто некому выходить…

http://www.segodnya.ua/news/14113950.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Мировые площадки: доллар начал восхождение после долгого падения» пишет - последние данные об экономике США подняли доллар после продолжительного снижения. «Помогла» вырасти зеленому и Европа, где эксперты пророчат ряд дефолтов. Как будет реагировать украинский рынок?

https://economics.unian.net/rus/detail/36078

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Январская инфляция: продукты и политика подняли волну» пишет - всплеск инфляции в январе спровоцировали цены на сахар и молокопродукты, а также политический фактор. Эксперты не склонны к утешительным прогнозам на будущее…

https://economics.unian.net/rus/detail/36130

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Возвращаются на стройки» пишет – российские госбанки готовы кредитовать строительство. ВТБ собирается в этом году выдать девелоперам 20-35 млрд руб., кредитовать их готов и Сбербанк. Причем оба предпочитают финансировать жилищное строительство…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/10/225200

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Издание «Ведомости» в материале «Посадке - нет» пишет – в администрации президента РФ разработан законопроект о запрете арестов бизнесменов по большинству экономических преступлений. Документ деловое сообщество приветствует, но признает недостаточной мерой…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/10/225199

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Издание «Известия» в публикации «Газ будем «сливать»» пишет – Виктор Янукович, несмотря на внешнюю "пророссийскость", будет настаивать на более выгодных условиях поставки российского газа в Украину. Аналитики говорят, что с приходом нового президента Киев станет предсказуемым, а значит, и вести дела с ним будет проще. Но не нужно обольщаться. Эта предсказуемость основана на вполне очевидных интересах крупного украинского бизнеса. С ними России придется считаться…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138322/

(УНИАН)