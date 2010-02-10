Фракция БЮТ требует пересчета голосов и признания результатов выборов Президента недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания заявил народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО.

Он сказал, что БЮТ разделяет беспокойство фракции Партии регионов по поводу фальсификаций во время выборов. «И поэтому мы поддерживаем в этом плане Партию регионов и требуем пересчета голосов и признания этих выборов недействительными», - сказал О.ЛЯШКО.

В свою очередь депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ сказал, что беспокойство его политической силы вызывает тот факт, что в одном из округов Львовской области явка избирателей составляла 90%, в то время как средняя явка по области не превышала 70%.

Он отметил, что четко понятно, что власть использовала административный ресурс.

«Мы будем требовать расследования именно в округах Львовской области и привлечения виновных к ответственности», - сказал он.