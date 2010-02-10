Качинский готовит поздравление Януковичу

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ планирует поздравить лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины после объявления их официальных результатов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр по международным делам канцелярии польского Президента Мариуш ХАНДЗЛИК.

„Готовится поздравление. Президент ожидает объявления официальных результатов”, - сказал он.

М.ХАНДЗЛИК отметил, что Л.КАЧИНСКИЙ не будет медлить с поздравлением В.ЯНУКОВИЧА до завершения возможного судебного обжалования результатов выборов, о которых заявили представители штаба другого кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Собеседник агентства сказал, что выборы Президента Украины состоялись в соответствии с международными стандартами, что подтвердили многочисленные наблюдатели, отметив, что глава Польского государства очень доволен этим фактом и приветствует украинскую власть.

„Это огромное достижение демократии в Украине и Помаранчевой революции”, - сказал он.

По словам М.ХАНДЗЛИКА, ранее Л.КАЧИНСКИЙ неоднократно заявлял, что готов сотрудничать с любым демократически избранным Президентом Украины, отмечая, что польская власть и в дальнейшем будет поддерживать евроатлантические устремления украинцев.

Он отметил, что глава Польского государства надеется, что новый Президент Украины один из первых своих визитов осуществит в Польшу.

М.ХАНДЗЛИК также сообщил, что Л.КАЧИНСКИЙ после объявления предварительных результатов выборов еще не общался ни с В.ЯНУКОВИЧЕМ, ни с Ю.ТИМОШЕНКО, которая, по предварительным данным ЦИК, набрала на 3,5% меньше голосов, чем ее конкурент.