Эксперты: Премьер при Януковиче - "человек, которого не жалко"

Эксперты не исключают, что после инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА на первое время премьер-министром будет назначен "человек, которого не жалко", и среди кандидатов называют действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, нынешнюю главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО и экс-кандидата на пост главы государства Сергея ТИГИПКО.

Об этом сказано в переданном УНИАН экспертном опросе, проведенном Институтом проблем управления имени Горшенина, на тему о том, кто может претендовать на пост премьер-министра при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ.

Так, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ заявил о том, что не назовет имени премьер-министра до инаугурации.

"Тем более что пост премьер-министра, как правило, является должностью, вокруг которой могут вестись дискуссии во время создания нового формата коалиции. Я думаю, что выбор не столь широк. Реально могут обсуждаться три-четыре кандидатуры", - отметил эксперт. По его словам, это кандидатура С.ТИГИПКО, которая может стать компромиссной при создании коалиции с участием «Нашей Украины», это кандидатура народного депутата Николая АЗАРОВА, который мог бы взять на себя функцию руководителя исполнительной власти. Третья фигура - это народный депутат Юрий БОЙКО, который является одним из лучших специалистов в сфере энергетической безопасности.

К.БОНДАРЕНКО также считает, что еще одной кандидатурой на пост премьер-министра является В.ЮЩЕНКО. "Виктор ЮЩЕНКО может быть приемлемым для Партии регионов по разным причинам. Поскольку именно Виктор ЮЩЕНКО больше других содействовал Виктору ЯНУКОВИЧУ в прохождении его на пост Президента. Кроме того, сейчас в качестве премьер-министра необходима некая фигура, которая могла бы стать "политическим камикадзе". Виктор ЮЩЕНКО, с точки зрения Партии регионов, мог бы быть для этого идеальной фигурой, потому как его не жалко. А через полгода его можно будет заменить на кого-нибудь другого", - считает К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь, президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ считает, что сегодня можно лишь фантазировать о том, кто станет следующим премьером.

"Во-первых: об этом, наверное, не знает еще и сам В.ЯНУКОВИЧ. Во-вторых: неизвестно, удастся ли создать новую коалицию. В третьих: у "регионов" почему-то данный вопрос вызывает сильнейшее раздражение", - отметил эксперт.

Он напомнил, что как-то Н.АЗАРОВ обмолвился, что вроде бы не против стать главой правительства. "Так потом полдня его же опровергала и собственная пресс-служба, и пресс-служба Партии регионов", - отметил И.ЖДАНОВ.

По его мнению, выбор кандидатур достаточно широк. "Возможно, будут переговоры с С.ТИГИПКО", - добавил он.

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ полагает, что Партия регионов будет пытаться договориться с НУ-НС по поводу назначения Н.АЗАРОВА на должность премьера.

"Это, по-моему, сейчас приоритетный человек для В.ЯНУКОВИЧА. Хотя у него есть серьезные конкуренты в самой Партии регионов. Кроме того, Н.АЗАРОВ в последнее время проявил несколько таких вещей, которые делают его менее приемлемым для НУ-НСа. В частности, он заявил, что на территории Украины не надо было задерживать российских шпионов за проведение шпионской деятельности", - сказал А.ПАЛИЙ.

Однако он не исключил назначения на должность премьер-министра и более нейтральной кандидатуры. "Поскольку перед премьером реально стоят очень большие проблемы, нужно будет, фактически, на премьер-министра сбрасывать вину за очень непопулярные решения. Поэтому, могут искать кандидатуры в разных местах, в том числе даже в партии НУ-НС. Очень долго Партия регионов заявляла, что для них приемлемой на посту премьер-министра является кандидатура Юрия ЕХАНУРОВА. Для них это будет "громоотвод" на полгода-год, который должен сделать свое дело: разгрести завалы. И на которого все можно будет "спихнуть" в случае чего, потому что если поставить человека, прямо связанного с Партией регионов, это может закончиться очень плачевно для Партии регионов на каких-либо следующих выборах, если они произойдут", - считает политолог.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ также не исключает того, что премьер-министром может стать кто-то из «Нашей Украины», в частности, Ю.ЕХАНУРОВ.

"Но здесь нужно понимать, что у В.ЯНУКОВИЧА есть люди, претендующие на это: и Н.АЗАРОВ, и Б.КОЛЕСНИКОВ, и Ю.БОЙКО. Однако, я думаю, что первый кандидат - это все-таки Н.АЗАРОВ. То есть будет торг. С одной стороны, «Наша Украина» будет иметь "золотую акцию", поэтому сможет предлагать своего кандидата - ЕХАНУРОВА - на пост премьера. Но так же Партия регионов может шантажировать «Нашу Украину» досрочными выборами", - сказал А.ГАРАНЬ.

По его мнению, не стоит исключать также и создание коалиции Партии регионов с Блоком Юлии Тимошенко. «Президент - ЯНУКОВИЧ, премьер - ТИМОШЕНКО. Каким бы фантастическим не казался этот вариант, такая коалиция способствовала бы стабилизации в стране. Тут возникает главный вопрос - нужно ли Ю.ТИМОШЕНКО быть премьером в данной ситуации, или ей лучше пойти в оппозицию. Я думаю, что вероятность такого варианта уменьшается, и все-таки Партия регионов будет пробовать создавать коалицию с «Нашей Украиной», - считает политолог.