Ефремов: Тимошенко остается премьером, чтобы "замести следы"

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что Юлия ТИМОШЕНКО остается на посту премьер-министра, чтобы скрыть нецелевое использование бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, ни для кого не секрет, что средства государственного бюджета использовались не по назначению, и сейчас Ю.ТИМОШЕНКО «просто заметает следы, и для этого ей необходимо время». Он подчеркнул, что «бюджет использовался в ручном режиме».

Отвечая на вопрос, может ли Партия регионов не выдвигать на должность премьер-министра кого-либо из своей фракции ради создания коалиции, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «решение данного вопроса будет зависеть от результатов переговоров».

В то же время, он отметил, что «прерогатива выдвижения премьер-министра все-таки принадлежит Президенту Украины, и здесь должно быть конструктивное сотрудничество с главой государства и по самой кандидатуре, которая должна быть выдвинута на пост премьер-министра».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что Украине сегодня нужно правительство, «которое бы занималось не политикой, а восстановлением экономики и могло ответить на вызовы кризиса». По его словам, «нам еще предстоит узнать о тех минах, которые оставляет на финансовом поле правительство Юлии ТИМОШЕНКО, о тех дырках, которые она оставляет после себя».

Отвечая на уточняющий вопрос, исключается ли возможность того, что Ю.ТИМОШЕНКО все-таки останется на посту премьера, А.ЕФРЕМОВ сказал: «С моей точки зрения, человек, который довел страну до данного состояния, вряд ли имеет какие-то шансы, чтобы его кандидатуру рассматривали на должность премьер-министра Украины». В то же время, он добавил, что данный вопрос еще не обсуждался на заседании фракции.