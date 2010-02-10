ГЛАВНОЕ на 10 февраля (день)

Мировая экономика

Евросоюз созывает экстренный экономический саммит в Брюсселе 11 февраля, чтобы сформулировать скоординированный ответ сообщества на третью волну экономического кризиса, ставшего самым тяжелым за всю 11-летнюю историю зоны евро. Созданная 1 января 1999 года с появлением в безналичных расчетах единой европейской валюты, еврозона сегодня превратилась в одно из наиболее слабых звеньев мировой экономики.

Как отмечают независимые аналитики, нынешний мировой кризис усилил отставание экономик государств ЕС как от своих традиционных западных партнеров-конкурентов – США и Японии, так и превращающихся в новых мировых экономических лидеров государств группы БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая.

Причина подобного положения – неспособность стран- членов ЕС провести в течение последних 20 лет столь необходимые структурные реформы в экономике и социальном секторе, а также отсутствие у зоны евро единого центра принятия и реализации макроэкономических решений – так называемого экономического правительства. Главный исполнительный орган ЕС - Еврокомиссия не имеет достаточно полномочий для выполнения этих функций.

Третья волна экономического кризиса захлестнула Европу с наступлением 2010 года. По сути, это перегрев экономик антикризисными мерами, принимавшимися в конце 2008 - начале 2009 года. У нее две главных составляющих – бюджетный дефицит и безработица, передает ИТАР-ТАСС.

Китай обогнал Германию по объемам экспорта в прошлом году и стал, таким образом, мировым экспортным лидером, сообщает Financial Times.

Торговые показатели Германии за декабрь указали миру на то, что страна, экономика которой была на подъеме в 2009 году, начинает терять абсолютное лидерство.Экспорт германских товаров снизился на 18,4%, по сравнению с предыдущим годом - крупнейшее падение с 1950 года, сообщает Федеральное бюро статистики.

Объемы экспортной торговли Германии в 2009 году составили $ 1,1213 млрд. Китай в минувшем году экспортировал продукцию на $1,2017 млрд, опередив Германию.

Греческие аэропорты закрыты сегодня для всех внутренних и зарубежных рейсов в связи с тем, что авиадиспетчеры участвуют в 24-часовой забастовке служащих госсектора. Греческие и зарубежные авиакомпании постарались проинформировать пассажиров об отмене рейсов, и их представители переоформляют билеты на четверг и другие дни.

Забастовка служащих госсектора Греции проводится в знак протеста против сокращения зарплат и других мер жесткой экономии, объявленных правительством, передает ИТАР-ТАСС. В акции принимают участие работники министерств и госпредприятий, закрыты все университеты, технические вузы и школы, в больницах принимают пациентов только в экстренных случаях.

Городской общественный транспорт работает как обычно, за исключением легкого наземного метро и поездов Организации железных дорог Греции, которые делают перерывы в работе на несколько часов.

Профсоюз "Всерабочий фронт борьбы", близкий к Компартии Греции, проводит митинг на центральной афинской площади Синтагма, а профсоюз служащих госсектора собирает протестующих на площади Клатмонас. "Всерабочий фронт борьбы" намерен также провести митинги в Салониках и еще 64 городах страны.

Продолжают протесты и греческие фермеры, которые вот уже месяц с перерывами блокируют дороги в центре и на севере Греции, а также важный КПП "Промахонас" на греко-болгарской границе.

Правительство 9 февраля сообщило, что помимо сокращения реальных зарплат на 5-20% вводится новая шкала налогообложения, согласно которой необлагаемый налогом минимум сохраняется на уровне 12 тысяч евро в год, а для больших доходов предусматривается возрастающий коэффициент. Тот, кто получает свыше 60 тысяч евро в год, будет платить налог по максимальной ставке в 40%.

Создается и специальное подразделение налоговой службы, которое "опишет" все дорогостоящее имущество граждан - автомашины, квартиры, загородные дома, бассейны для сравнения их стоимости с декларируемыми доходами. Вводится ежегодный налог на крупную недвижимость, который составит 0,1% на недвижимость стоимостью 400-500 тысяч евро. Те же, кто имеет недвижимость стоимостью свыше 800 тысяч евро, будут ежегодно платить государству 1%, то есть более 8 тысяч евро.

Новости ТЭК

Цены на газ для населения Польши в текущем году могут увеличиться, несмотря на скидку на поставляемый в эту страну газ, полученную польскими властями в обмен на списание долга россиян за транзит «голубого топлива» в 2006-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Dziennik Gazeta Prawna, польская компания-оператор газовых сетей в стране Gaz-System подала заявку на увеличение тарифа на транзит на 10%.

По данным издания, просьбу об аналогичном увеличении на этой неделе намерена подать в Администрацию регулирования энергетики (URE), которая утверждает тарифы, компания PGNIG.

Издание замечает, что пока трудно однозначно оценить, на сколько вырастут тарифы для населения. Ряд экспертов, которых цитирует газета, также удивлены возможным подорожанием газа для польских граждан.

"Газпром" готов рассматривать возможность инвестирования в газотранспортную систему (ГТС) Украины, если ему поступят такие приглашения, передает Reuters со ссылкой на заявление заместителя председателя правления компании Александра Медведева.

Ранее во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что лидирующий на выборах президента Украины Виктор Янукович предложит "Газпрому" участвовать в модернизации украинской ГТС.

По словам Медведева, российской газовой компании не поступало пока официальных предложений, однако "Газпром" в них заинтересован.

"Газпром" будет готов обсуждать и изучать их (предложения)", - цитирует РИА "Новости".

Медведев также сообщил, что инвестирование в украинскую ГТС не будет означать отказ от развития обходных газопроводов.

Кроме того, по словам зампреда, все заключенные в прошлом году с Украиной соглашения касательно транзита газа останутся в силе, несмотря на то, кто официально будет объявлен президентом страны.

"Независимо от того, кто станет президентом Украины, соглашение, заключенное в январе прошлого года, не претерпит изменений", - цитирует экономическое агентство Dow Jones слова Медведева.

Министерство экономики Украины утвердило график проведения аукционов нефти и газового конденсата на 2010 г.

Соответствующий график размещен на официальном сайте ведомства.

Аукционы будут проходить на Украинской межбанковской валютной бирже. Согласно графику, аукцион №137 состоится 20 января, №138 – 23 января, №139 – 23 марта, №140 – 22 апреля, №141 – 25 мая, №142 – 22 июня, №143 – 22 июля, №144 – 27 августа, №145 – 23 сентября, №146 – 26 октября, №147 – 23 ноября и №148 – 23 декабря.

Финансы и приватизация

Фонд государственного имущества Украины планирует объявить конкурс с элементами аукциона по продаже возвращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в марте этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, об этом говорится в утвержденном приказом Фонда от 5 января этого года помесячном пообъектном плане-графике выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0780/8,0920 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2670/0,2676 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,1190/11,1405 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3765/1,3767 долл./евро (вторник, 9 февраля, - 1,3719/1,3721 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 9 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 9 февраля и сегодня составляет 11,08/11,25 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,96-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,21-11,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 февраля повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2619 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2688 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2560-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,13 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 9 февраля и сегодня составляет 11,10/11,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,91-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,21-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 9 февраля повысился на 0,8% и сегодня составляет 0,2616 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2510-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн., евро – 11,10/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,055/8,125 грн., евро – 11,05/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0093, к евро – 11,020797, к российскому рублю – 0,26369.

(УНИАН)