БЮТ требует пересчета голосов на более 900 участках

БЮТ передал в Центральную избирательную комиссию документы с требованием о пересчете голосов на более чем 900 избирательных участках.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении руководителя Центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Александра ТУРЧИНОВА.

Он утверждает, что БЮТ уже юридически доказал факты фальсификации со стороны штабов другого кандидата в президенты - Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Я имею полномочия заявить о первых юридически доказанных фальсификациях в пользу ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов Президента Украины", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в частности, в 5-м избирательном округе (город Керчь) штабу Ю.ТИМОШЕНКО удалось добиться первого пересчета голосов на 20-м избирательном участке. "В результате пересчета выяснилось, что данные, которые переданы в Центральную избирательную комиссию по этому участку, дают ЯНУКОВИЧУ на 8% больше голосов, чем он получил в действительности. Этот факт задокументирован", - сообщил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что региональным штабам Ю.ТИМОШЕНКО удалось добиться пересчета голосов еще на 6 избирательных участках. "Во всех случаях пересчета имели место аналогичные фальсификации в пользу кандидата ЯНУКОВИЧА. И сразу после этого представителями его штаба были заблокированы все законные требования о пересчете голосов на других участках", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

"Это позволяет нам говорить о системном и масштабном характере подобных нарушений. А, следовательно, я заявляю о том, что в ходе второго тура выборов Президента Украины состоялись фальсификации, которые существенно повлияли на результаты выборов и ставят под сомнение итоги голосования”, - заявил А.ТУРЧИНОВ.