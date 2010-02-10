АНОНС на 11 февраля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Заседание Кабинета Министров.

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Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономика - 2009 в вопросах и ответах".

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку торговой сети города по жалобам потребителей.

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Пресс-конференция на тему "Уничтожение книжных магазинов Киева: выживет ли Сяйво?".

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Пресс-конференция на тему: "Экономический коллапс. Украина на грани дефолта?". Участники: народный депутат от БЮТ Юрий Полунеев, народный депутат от Партии регионов Анатолий Кинах и народный депутат от НУНС Ксения Ляпина.

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Состоится «прямая» телефонная линия по вопросам антикоррупционной политики, которую проведет Государственная налоговая администрация Украины при участии первого заместителя начальника налоговой милиции - начальника управления по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы Владимира Баканова.

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Пресс-конференция на тему: “Третья волна кризиса. Мир готовится. Чего ожидать Украине?”.

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Круглый стол на тему: "Приватизация коммунальных рынков г.Киева и ее последствия для киевлян".

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