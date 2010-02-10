Янукович пригласил премьера Турции на инаугурацию

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Таип ЭРДОГАНА на инаугурацию новоизбранного Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧА и Р.ЭРДОГАНА.

Премьер-министр Турции поздравил В.ЯНУКОВИЧА с успехом на президентских выборах и выразил надежду, что украинско-турецкий диалог будет приобретать еще больший динамизм и эффективность.

Пользуясь случаем, В.ЯНУКОВИЧ пригласил Р.ЭРДОГАНА на церемонию инаугурации Президента Украины.