От Януковича ожидают сбалансированной внешней политики

Глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной, председатель миссии наблюдателей Европарламента на выборах в Украине Павел КОВАЛЬ ожидает от Виктора ЯНУКОВИЧА сбалансированной внешней политики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“Его политика будет направлена на баланс: с одной стороны улучшить отношения с Россией, с другой - усилить стратегические отношения с ЕС”, - сказал он.

Депутат также выразил убеждение в том, что оценивать В.ЯНУКОВИЧА нужно по всем его делам, а не лишь по тому факту, что он был против “помаранчевой революции”.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 100% электронных протоколов, за кандидата на должность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.