Янукович призывает Тимошенко уйти в отставку

Виктор Янукович призывает Юлию Тимошенко уйти в отставку с поста премьер-министра Украины, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Партии регионов.

"Я официально обращаюсь к премьер-министру - призываю уйти в отставку и перейти в оппозицию, а также к членам коалиции - объявить о приостановлении деятельности коалиции для того, чтобы я мог начать переговоры с различными фракциями по вопросу формирования нового Правительства", - говорится в заявлении Януковича.

"Я хотел бы напомнить Тимошенко, что основа демократии - это воля народа. Демократические лидеры всегда принимают результаты народного волеизъявления", - подчеркнул лидер ПР, добавив, что "стране не нужен еще один политический кризис. Народ четко высказался за смену власти. И Премьер-министр должен принять правильное решение и уйти в оппозицию".

Янукович в своем обращении отметил, что прошедшие выборы "показали всему миру, что Украина является демократической страной, а это значит, что мы преодолеем проблемы и реализуем реформы. И войдем в сообщество самых благополучных стран мира".

Он также уточнил, что главными приоритетами его деятельности будут экономическое благосостояние каждого гражданина и объединение страны, а также выразил мнение, что Украина имеет хорошие перспективы экономического роста, и в будущем может войти в семью экономически развитых стран мира, но для этого необходимо мощное ускорение в экономике и социальной сфере.

"Украине необходима стратегия инновационного скачка, которая станет основой ускорения экономики. Это - стратегия поддержки приоритетных направлений, где позиции нашего государства сильные и могут стать основой для международного сотрудничества. Это, например, такие направления, как: металлургия, авиастроение, ракетостроение, ядерная энергетика, военно-промышленный и аграрный комплексы", - заявил Янукович.

Говоря о приоритетах Украины на международной арене, лидер ПР сообщил, что необходимо "утверждать Украину как соборное и независимое, территориально целостное государство", отметив, что страна уважает "суверенитет, независимость и территориальную целостность всех наших партнеров, и рассчитываем на такое же отношение к нам".

Он уточнил, что экономика страны тесно интегрирована с экономикой России и стран СНГ, и становится все более интегрированной с Западом, поэтому важно развивать все эти направления и использовать имеющиеся преимущества для национального интереса. Янукович также подчеркнул, что Украина будет использовать опыт развитых стран в реорганизации работы политических институтов, в бизнесе, законодательстве, в гуманитарных вопросах и сотрудничать в вопросах построения новой коллективной системы европейской безопасности.

Говоря о конкретных действиях в этом направлении, Янукович заявил, что он намерен как можно скорее встретиться с лидерами России, ЕС и США с целью налаживания новых рабочих отношений. Это очень важно для Украины.

"Приоритетными для нас будут отношения с Россией и СНГ. – заявил лидер ПР. - Наши страны тесно связаны - экономикой, культурой, историей. Наши хозяйственные комплексы дополняют друг друга. Эти преимущества необходимо использовать ради наших народов. Мы расчистим завалы недоразумений и старых проблем, созданных за годы "оранжевой" власти".

Он также поставил конкретные задачи для нового Кабмина, чтобы "предотвратить экономический распад страны" и отметил, что "на пути формирования новой власти я готов работать с теми, кто заинтересован в восстановлении страны, но для того, чтобы реорганизовать правительство, важно создать новую правящую коалицию в Верховной Раде".

"Я не буду спешить с кардинальными политическими реформами. И только, если я пойму, что в существующей политической системе больше нет потенциала, что она тормозит реформы - только тогда я предложу обществу конституционные изменения", - пообещал Янукович.