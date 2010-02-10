Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не станет подавать в отставку до завершения формирования новой коалиции в Верховной Раде, заявил народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль, передает украинское информагентство "Минпром".

По словам Шкиля, если сегодня будет подписано соглашение, а завтра объявлено о создании коалиции, и если новый президент внесет кандидатуру премьера, то на пороге внесения этой кандидатуры Тимошенко подаст в отставку. Однако на данный момент оснований для этого нет, отметил депутат.

Напомним, ранее глава "Партии регионов" Виктор Ющенко выступил с официальным заявлением, в котором призвал Тимошенко подать в отставку с поста премьер-министра Украины. Согласно данным ЦИК, по итогам обработки результатов голосования в электронном виде, за лидера Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 45,47%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% украинцев.