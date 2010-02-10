ГЛАВНОЕ на 10 февраля (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Убытки украинских банков за 2009 г составили 38,5 млрд. грн.

Убытки украинских банков в 2009 году составили 38,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

По его словам, чистые активы банков, обязательства в прошлом году упали на 5%. В частности, общий объем активов 159 банков в 2009 г. составил 836,4 млрд. грн., что по сравнению с 2008 годом составляет 95,01% по банковской системе.

Отток депозитов физических лиц за 2009 г. составил 20 млрд. грн. и юридических лиц - 23 млрд. грн. Уставный капитал банков в 2009 г. увеличился с 82,5 млрд. грн. - до 120 млрд. грн., тогда как собственный капитал уменьшился с 119 млрд. грн. - до 115 млрд. грн.

Размер госдолга Украины позволяет привлекать займы

Несмотря на быстрый рост государственного долга Украины во время кризиса, текущий размер задолженности не вызывает серьезных опасений и позволяет продолжить привлечение новых займов для дальнейшего оздоровления экономики.

Об этом говорится в переданном УНИАН отчете инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на ее экономиста Елену БЕЛАН.

По ее словам, в Украине соотношение госдолга к ВВП все еще находится на более низком уровне, чем во многих других странах с развивающимися экономиками.

По мнению аналитиков Dragon Capital, низкий докризисный уровень государственного долга в размере 12% от ВВП стал одним из важных преимуществ Украины, позволивших властям противостоять кризису за счет увеличения внутренних и внешних заимствований. В 2009 г. прямой и гарантированный долг правительства увеличился в полтора раза, до 37,7 млрд. долл. (34% ВВП), в основном за счет кредитов МВФ и облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), выпущенных с целью рекапитализации банков и НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, увеличение государственного долга пока не оказало существенного влияния на состояние бюджета, поскольку основными источниками новых заимствований были относительно недорогие кредиты от международных финансовых организаций (процентная ставка по которым составляет около 2-3% годовых) и «рекапитализационные» облигации (со ставкой 9,5%).

По оценкам Dragon Capital, при активной политике заимствований в 2010 г. государственный долг увеличится еще на 40%, до 53 млрд. долл. Но постепенное восстановление экономики будет способствовать более медленному росту показателя госдолг/ВВП, который, по оценке Dragon Capital, составит 40% на конец 2010 года. Таким образом, по уровню долговой нагрузки Украина останется в более выгодном положении по сравнению со многими другими развивающимися странами, такими как Турция, Аргентина, Бразилия или Венгрия, в некоторых из которых показатель госдолг/ВВП уже сегодня превышает общепризнанный порог безопасности в 60%.

Нацбанк предупредил инкассаторов

Главное управление Национального банка Украины в Киеве и Киевской области предупредило, что не будет обслуживать банки, у которых служебные удостоверения работников службы инкассации не соответствуют утвержденному в феврале 2007 года образцу.

Об этом говорится в телеграмме, которой располагает УНИАН.

“Предлагаем в срок до 1 марта 2009 года привести служебные удостоверения работников служб инкассации в соответствие с требованиями инструкции... Банковские учреждения, в которых служебные удостоверения работников служб инкассации не будут приведены в соответствие с требованиями инструкции, с 4 марта 2010 года Главным управлением обслуживаться не будут», - говорится в телеграмме.

ТЭК

Украина увеличила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе т.г. увеличилось на 12%, или на 1,972 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем 2009 года, - до 18,454 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в январе тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 15,8%, или 1,154 млрд. кВт/ч, – до 8,464 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 6,1%, или 460 млн. кВт/ч, – до 8,017 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 5,9%, или 46 млн. кВт/ч, – до 822 млн. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе в связи с погодными условиями существенно нарастили выработку электроэнергии - на 37,2% - 1,151 млрд. кВт/ч.

Промышленность

Почти треть детского трикотажа Госпотребстандарт забраковал

Инспекторы Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) на протяжении 2009 г. забраковали 27% проверенных детских трикотажных изделий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

По результатам проверок из 41 тыс. 822 единиц одежды для детей на сумму 213,4 тыс. грн. требованиям нормативной документации не соответствовали 11,1 тыс. единиц стоимостью 77,8 тыс. грн.

В целом за 2009 г. инспекторы территориальных органов Госпотребстандарта проверили 27 предприятий легкой промышленности, которые занимаются производством, хранением и оптовой торговлей детскими трикотажными изделиями. Нарушения выявлены на 21 из них.

Большинство продукции забраковано из-за недостатков в потребительской маркировке (51% забракованной продукции), из-за производственно-швейных дефектов – 15%; отсутствия сертификата соответствия – 15%; отсутствия технического описания – 5%; отсутствия образца-эталона, отсутствия гигиенического заключения, протоколов испытаний, из-за нарушения технологии производства и из-за неактуализированных нормативных документов – 3%.

По результатам проверок 2009 г. запрещена реализация 40 партий продукции на 20 предприятиях, которые занимаются производством детского трикотажа. На 14 предприятиях сняли с реализации всю продукцию и наложили штрафы на общую сумму 18 тыс. грн.

Минпромполитики намерен продлить льготы для ГМК

Министерство промышленной политики рассматривает возможность продления действия постановления Кабинета министров Украины №925, предусматривающего льготы для предприятий горно-металлургического комплекса, на второй квартал 2010 г.

Об этом сегодня сообщил заместитель министра промполитики Сергей ГРИЩЕНКО в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

«С учетом достаточно тяжелой экономической ситуации на металлургических предприятиях я готов убедить министра в целесообразности продления, по крайней мере на второй квартал, действия этого распоряжения», - сказал С. ГРИЩЕНКО.

Строительство

Депутаты позаботились о доступным жильем для граждан

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “Об обеспечении граждан доступным жильем”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 320 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является создание условий для доступности строительства или приобретения жилье для граждан, которые нуждается в улучшении жилищных условий, но не имеют или утратили право на социальное жилье в соответствии с Законом Украины “О жилищном фонде социального назначения”.

Законопроектом определенно понятие “доступное жилье” и требования к такому жилью. Законопроект содержит положения, касающиеся установления права граждан на доступное жилье и государственную поддержку на строительство или приобретение доступного жилья и ведение учета таких граждан.

В соответствии со статьей 5, государственная поддержка на строительство (приобретение) доступного жилья осуществляется путем использования существующих механизмов финансирования строительства жилья за счет средств граждан и государства и введения дополнительных, которые предусматривают предоставление гражданам государственной поддержки на строительство (приобретение) доступного жилья, а именно: уплата государством части стоимости строительства (приобретения) доступного жилья, предоставление льготного ипотечного кредита, государственных премий за накопление жилищных строительных сбережений на первый взнос по ипотечным жилищным кредитам.

То есть, уплата части стоимости строительства доступного жилья или государственных премий за накопление жилищных сбережений на первый взнос осуществляются в случае наличия у гражданина свидетельства о праве на государственную поддержку. Ипотечный жилищный кредит - финансовый кредит, который предоставляется гражданину на строительство или приобретение доступного жилья уполномоченным банком, рефинансирование которого осуществляет Государственное ипотечное учреждение или Национальный банк Украины. Указанное позволит предоставлять гражданам ипотечные жилищные кредиты по стоимости, которая будет ниже коммерческих ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых на общих условиях.

Удешевление стоимости строительства доступного жилья достигается путем определения составляющих такого удешевления и внесения изменений в законодательство, которое регулирует отношения в соответствующей сфере. С целью предотвращения злоупотреблений с доступным жильем законопроектом предусмотрено: создание автоматизированной системы сбора, накопления, учета и предоставления информации о гражданах, которые имеют право на доступное жилье и государственную поддержку, а также ведение Единого государственного реестра граждан, имеющих право на доступное жилье; введение свидетельства о праве на государственную поддержку, которое является документом строгой отчетности, форму, порядок выдачи, учета и обращения которого определяет Кабинет министров Украины; требование о признании нуждающимися в государственной поддержке на строительство (приобретение) доступного жилья граждан, среднемесячный совокупный доход которых в расчете на одного человека не превышает четырехкратного размера среднемесячной заработной платы в регионе.

Агро

Кабмин установил квоту на производство сахара

Кабинет министров Украины установил квоту на производство сахара и минимальные цены на сахар и свеклу на 2010-2011 маркетинговый год. Соответствующее постановление № 96 от 3 февраля 2010 г. опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2010 г. до 1 сентября 2011 г. в объеме 1 млн. 892 тыс. тонн.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2010 г. до 1 сентября 2011 г. для производства сахара в рамках квоты “А” (с учетом базисной сахаристости) на уровне 291,66 грн. за тонну (без НДС) и на сахар квоты “А” 4,25 тыс. грн./т (без НДС).

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0780/8,0920 грн/дол, к 12:00 цены снизились 8,0660/8,0740 грн. дол., а к закрытию торгов ценовые уровни достигли 8,0635/8,0710 грн/дол.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками – 0,2670/76, к 12:00 цены понизились 0,2666/69. К закрытию цены установились на уровне 0,2664/68. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2150 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3735/1,3810. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1190/11,1405, к 12:00 цены ушли вниз 11,1125/11,1260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 11,0810/11,0935.