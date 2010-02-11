Усенко-Черная: на ряде участков есть основания для пересчета голосов

Центризбирком Украины считает, что на ряде участков имеются основания для пересчета голосов, заявил заместитель председателя ЦИКа Жанна Усенко-Черная.

"Только сегодня в ЦИК поступило несколько десятков жалоб, и ознакомление с некоторыми из них дают основания ставить вопрос о необходимости поручения соответствующим окружным избирательным комиссиям о проведении ими повторного подсчета голосов", - сказала зампредседателя.

Она отметила, что, исходя из содержания этих жалоб, действительно были случаи, когда в окружные избирательные комиссии доставлялась избирательная документация с нарушенной целостностью упаковки.

При этом не проводился повторный подсчет голосов, что предусмотрено в таких случаях избирательным законодательством, отмечают украинские СМИ.

Руководитель центрального избирательного штаба Юлии Тимошенко Александр Турчинов ранее заявил, что юридически доказана фальсификация президентских выборов в Украине, а БЮТ обратилась в ЦИК с требованием пересчитать результаты выборов почти на тысяче избирательных участков.