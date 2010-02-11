В ЦИК поступили протоколы с 186 ОИК
08:15, 11 февраля 2010Разное
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Вчера с 116 ОИК
Вчера Центральная избирательная комиссия приняла протоколы от 116 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по взаимодействию со СМИ Секретариата ЦИК.
Таким образом, по данным Комиссии, по состоянию на 21.30 на обработке в ЦИК находятся протоколы об итогах голосования 186 окружных избирательных комиссий из 225.
Также в ЦИК отметили, что сегодня на заседании был рассмотрен 1 протокол ОИК с отметкой "Уточненный".
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