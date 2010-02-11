В ЦИК поступили протоколы с 186 ОИК

Вчера Центральная избирательная комиссия приняла протоколы от 116 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по взаимодействию со СМИ Секретариата ЦИК.

Таким образом, по данным Комиссии, по состоянию на 21.30 на обработке в ЦИК находятся протоколы об итогах голосования 186 окружных избирательных комиссий из 225.

Также в ЦИК отметили, что сегодня на заседании был рассмотрен 1 протокол ОИК с отметкой "Уточненный".