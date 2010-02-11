ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как министры готовятся к отставке», в котором подает результаты собственного исследования, чем занимаются члены правительства в период передачи власти от одного президента другому. Больше всего работы у министра аграрной политики Юрия Мельника - он готовится к посевной…

http://delo.ua/vlast/vybory/kak-ministry-gotovjatsja-k-otstavke-137231/

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Также «Дело» в материале «Олимпийские миллионеры Ванкувера» пишет – Forbes составил рейтинг спортсменов-миллионеров, которые выступят на зимней Олимпиаде в Ванкувере. Лидируют в рейтинге фигуристка Ким Ю-На из Южной Кореи и известный американский сноубордист Шон Уайт. В 2009 году они заработали по $8 млн. каждый. Львиная доля их доходов (80%) приходится на заработок от спонсорских контрактов…

http://delo.ua/lifestyle/sport/olimpijskie-millionery-vankuvera-137219/

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«Дело» в материале «Коломойский занял полнеба» пишет – миллиардер Игорь Коломойский объединяет подкотрольные ему авиакомпании «Аэросвит», «Днипроавиа» и «Донбассаэро» в единый авиаальян. В Госавиаадминистрации идею оценили положительно…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kolomojskij-zanjal-polneba-137228/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Лугансктепловоз» и ныне там» пишет – крупнейшего производителя тепловозов в СНГ - "Лугансктепловоз" планируют продать в марте. Примут ли участие в приватизации "Трансмашхолдинг" и "Днепровагонмаш", ранее претендовавшие на актив, будет зависеть от условий конкурса. Фондом госимущества, по информации издания, рассматриваются, как минимум, два варианта условий. Но уже сейчас понятно, что стоимость госпакета в этом году будет выше, чем в прошлый раз…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1319944

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрий Фирташ держится за вкладчиков» пишет – вчера завершился годовой мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Надра", однако НБУ не смог решить дальнейшую судьбу учреждения. Как стало известно изданию, Дмитрий Фирташ помешал переводу депозитов вкладчиков "Надра" в Родовид Банк, так как он предложил санировать банк и влить в него 6 млрд грн. Уже сегодня правление Нацбанка может согласиться на это предложение, если Фирташ предоставит доказательства наличия у него таких средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1319943

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Издание «Экономические известия» в материале «Дружбе» сказали нет» пишет - Украина потеряла транзит казахской нефти, поставляемой в Восточную Европу. Вчера оператор по транспортировке нефти трубопроводами «КазТрансОйл» заявил о прекращении прокачек сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба» из-за конфликта с украинской «Укртранснефтью». В отечественной компании обвинения опровергают, отмечая, что инициаторами смены маршрута выступили сами казахи. Они пошли навстречу требованиям своих российских партнеров, полагают эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/4190667

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Также «Экономические известия» в публикации «Операторы часов не наблюдают» пишут - лидер рынка мобильной связи компания «Киевстар» прибегла к стратегии увеличения дохода с абонента через снижение стоимости минут и резкое увеличение объема выговоренного времени, присоединившись в этом к двум другим игрокам рынка — «Астелиту» и МТС. Если этот тренд закрепится, высокая маржинальность украинского мобильного бизнеса в целом может оказаться под угрозой падения…

http://eizvestia.com/markets/full/4190665

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«Газета по-киевски» в материале «Первым делом – самолеты...» пишет – ...а удобства для пассажиров - как-нибудь потом. К такому в аэропорту Борисполь все настолько привыкли, что, кажется, иного и не будет. Перемены обещают уже летом, впрочем, до Европы нам еще далеко…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/11/052300.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевские власти готовы платить за поломанные ноги» пишет – чиновники обещают платить за травмы, которые получили киевляне на неубранных дорогах во время жуткого гололеда. Компенсацию власти будут выплачивать только по исковому заявлению. Издание выяснило, как ее получить…

http://www.segodnya.ua/news/14114606.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В преддверии брюссельского саммита: третья волна кризиса хлынет из Европы?» пишет - Греция, Испания, Португалия и Исландия подорвали и без того шаткую экономическую ситуацию в Европе. Положение дел ухудшается. Евросоюз 11 февраля созывает саммит, на котором попытается разрешить проблемы…

https://economics.unian.net/rus/detail/36248

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Партия автолюбителей» пишет – автомобили баллотирующихся на региональных выборах единороссов, депутатов и экс-депутатов Госдумы стоят больше их годового дохода. Среди кандидатов от оппозиции богатых почти нет. Источник в «Единой России» сообщил изданию, что в списке миллионер на непроходном месте, но он может оказывать партии спонсорскую и организационную помощь во время кампании…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/11/225266

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Издание «Ведомости» в материале «Начало кредитного бума» пишет – руководители ЦБ России ждали в этом году оживления кредитования и недаром. В январе многие российские банки увеличили портфели на 1-2%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/11/225307

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Издание «Известия» в публикации «ГАИ уходит на обочину» пишет – в России порядок покупки, техосмотра и утилизации авто изменится. Во-первых, продлена программа льготного автокредитования на 2010 год, и не исключено, что под нее в итоге подпадут автомобили безо всяких ограничений по цене. Во-вторых, для поддержания на плаву российского автопрома через месяц власти запускают программу утилизации: сдаешь авто в утиль - получаешь скидку на новую машину. Ну и, наконец, 10 февраля на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект о передаче функции техосмотра от ГИБДД частным компаниям. Причем депутаты, в отличие от чиновников из Минэкономразвития, предлагают проводить техосмотр и ремонт машины в одном месте. "Известия" попыталсь разобраться в ситуации…

http://www.izvestia.ru/auto/article3138364/

(УНИАН)