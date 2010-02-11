Янукович получил легитимность от Запада как новый Президент
Считает немецкий политолог
Немецкий политолог, эксперт Совета внешней политики Германии Александр РАР считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ получил легитимность от Запада как новый Президент Украины
Такое мнение он выразил в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
“Выборы проводились тренспарентно, не применялись “грязные” технологии, исполнительная власть не использовала административный ресурс, что, очевидно, в Украине уже невозможно”, - сказал политолог.
“Выборы были признаны Западом честными и свободными, и это привело к тому, что господин В.ЯНУКОВИЧ имеет сейчас всю легитимность от Запада стать Президентом Украины”, - добавил А.РАР.
Он отметил, что это – победа демократии. При этом эксперт обратил внимание на то, что не всем на Западе нравится, что победил именно В.ЯНУКОВИЧ, а не Юлия ТИМОШЕНКО.
“Но Запад должен акцептировать правила игры, за которые он сам всегда выступал и боролся, в том числе во время Помаранчевой революции”, - сказал политолог.