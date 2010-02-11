Президент Польши назвал хорошими свои отношения с Януковичем

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ назвал хорошими свои отношения с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает официальный веб-сайт Президента Польши, об этом Л.КАЧИНСКИЙ заявил журналистам, комментируя результаты президентских выборов в Украине.

Он сказал, что многократно общался с В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Наши личные отношения я бы очертил, как хорошие», - заметил Л.КАЧИНСКИЙ.

Президент Польши не стал прогнозировать, как повлияет избрание В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента на развитие Украины. «Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что не может сказать, что доволен (победой ЯНУКОВИЧА), но время покажет, как сложится судьба Украины», говорится в сообщении.