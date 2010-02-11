ДПА в Киеве: НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ уплаты за выдачу Свидетельства плательщика НДС в Киеве

Державна податкова адміністрація міста Києва повідомляє НОВІ РЕКВІЗИТИ сплати 17 гривень за реєстрацію Свідоцтва платника податку на додану вартість для платників податків всіх районів міста Києва:

ДПІ у Голосіівському районі м. Києві

Р/ р: 31258272210543

ЗКПО: 26088788

МФО: 820019

Банк: ГУДКУ у м.Києві

Отримувач: ДПІ у Голосіївському районі м.Києва

Призначення платежу: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ.

Без ПДВ. Згідно діючих тарифів.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києві

р/р :31252272210787

МФО :820019

ЕДРПОУ :26088794

Банк :ГУДКУ України в м.Києві

Отримувач :ДПІ у Дарницькому р-ні м.Києва

Призначення платежу :За свідоцтво платника ПДВ без ПДВ

ДПІ у Деснянському районі м. Києві

Р/р: 31259275210044;

МФО 820019

Код ЕДРПОУ 26088802

Банк: ГУ ДКУ у м.Києві

Одержувач: ДПІ у Деснянському районі м.Києва

Призначення платежу: за реєстрацію Свідоцтва платника ПДВ (без ПДВ)

Код бюджетної класифікації : 25010400

ДПІ у Дніпровському районі м. Києві

Р/р:31251272210261

МФО :820019

КОД ЄДРПОУ 26088819

Банк :УДК у м. Києві

Отримувач: ДПІ У Дніпровському районі м. Києва,

Призначення: сплата за бланк „Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ”

Сума: 17,00 грн.

ДПІ у Оболонському районі м. Києві Р/р: 31253272210894

МФО : 820019

КОД ЄДРПОУ: 26088825

Банк : ГУ ДКУ у м.Києві

Отримувач: ДПІ у Оболонському районі м.Києва

Призначення: Реєстраційний рахунок КПКВ 3507010

ДПІ у Печерському районі м. Києві

р/р: 31255272210319

МФО: 820019

ЄДРПОУ: 26088831

Банк: ГУ ДКУ у м. Києві

Отримувач: ДПІ у Печерському районі м. Києва,

Призначення платежу: плата за свідоцтво платника ПДВ (без ПДВ),КЕКД 25010100, КПК 3507010

ДПІ у Подільському районі м. Києві

Р/р: 312582272210435

МФО: 820019

Код ЗКПО : 26088848

Банк :ГУДКУ у м.Києві

Отримувач : ДПІ у Подільському р-ні м.Києва

Призначення: За реєстрацію свідоцтва платника ПДВ

ДПІ у Святошинському районі м. Києві

Р/р: 31257272210652

МФО: 820019

Код ЄДРПОУ 26088854

БАНК: ГУ ДКУ у м. Києві,

Отримувач: ДПІ у Святошинському районі м.Києва

Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ

Код платежу: 101

Сума: 17 грн.

ДПІ у Солом’янському районі м. Києві р/р: 31258272210491

МФО: 820019

ЄДРПОУ: 26088860

Банк: ГУДКУ у м. Києві

Отримувач: ДПІ у Солом’янському районі м. Києві

Призначення платежу : Плата за реєстрацію платника ПДВ

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва

Р/р: 31254272210600

МФО: 820019

Код ЗКПО: 26088877

Банк: ГУДКУ у м. Києві,

Отримувач: ДПІ у Шевченківському районі м. Києва

Призначення платежу: В призначенні платежу після тексту пишеться:

За реєстрацію свідоцтва ПДВ.

КПК 3507010

Сума сплати – 17 грн. (без ПДВ)

Інформація надана прес-службою ДПА в Києві

(подається мовою оригіналу)