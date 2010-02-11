В Германии потребительские цены в январе выросли на 0,8%

Германия. В январе 2010 года потребительские цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 0,8%, по сравнению с январем 2009 года. В тот же момент, по отношению к декабрю 2009 года потребительские цены снизились на 0,6%.

Комментарий. Немецкая экономика страдает от дефляции, поэтому рост цен воспринимается как положительная тенденция. Только так можно добиться увеличения инвестирования в экономику.