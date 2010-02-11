В США отрицательное сальдо торгового баланса в декабре выросло на 10,4%

США. В декабре 2009 года отрицательное сальдо торгового баланса выросло на 10,4%, по сравнению с ноябрем 2009 года, и составило 40,2 млрд долл. Объем импорта в декабре 2009 года вырос на 4,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорта - на 3,3%.

Комментарий. В американской экономике развернулась нешуточная война, связанная со снижением дефицита торгового баланса. Но пока американцы проигрывают. От желания жить за чужой счет очень сложно избавиться.