В США отрицательное сальдо торгового баланса в декабре выросло на 10,4%
11:57, 11 февраля 2010Разное
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США. В декабре 2009 года отрицательное сальдо торгового баланса выросло на 10,4%, по сравнению с ноябрем 2009 года, и составило 40,2 млрд долл. Объем импорта в декабре 2009 года вырос на 4,8%, по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорта - на 3,3%.
Комментарий. В американской экономике развернулась нешуточная война, связанная со снижением дефицита торгового баланса. Но пока американцы проигрывают. От желания жить за чужой счет очень сложно избавиться.
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