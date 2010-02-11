Индекс Bloomberg Professional Global Confidence в феврале упал до 54,9 п.п.

Мировая экономика. В феврале 2010 года индекс Bloomberg Professional Global Confidence (отображает доверие к мировой экономике) упал до 54,9 п.п., по сравнению с рекордными 66,6 п.п. в январе.

США. В феврале 2010 года индекс экономического оптимизма IBD/TIPP упал на 4,1%, по сравнению с январем 2010 года.

Комментарий. Эти показатели связаны с проблемой дефицита госбюджетов большинства развитых стран, что снижает оптимизм мирового и американского бизнеса. Нет четких посылов, как будет решаться вопрос погашения огромных госдолгов США и стран ЕС.