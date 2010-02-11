Правительство не обсуждало возможность своей отставки

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявляет, что правительство не обсуждало на своем заседании результаты выборов и возможность своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОДАН сообщил журналистам в Кабинете министров.

“Этот вопрос не обсуждался. Я не слышал о возможной отставке”, - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр считает, что правительство доказало свою эффективность в условиях кризиса. “Я считаю, что правительство работает эффективно, и оно остается работать. Оно показало свою эффективность во время кризиса, и сейчас предпринимает антикризисные меры. Сейчас экономика начинает выходить из кризиса и, конечно, правительство работает в нормальном режиме”, - сказал Ю.ПРОДАН.