КИУ: оснований для обжалования результатов выборов нет

Оснований для обжалования результатов выборов Президента Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

«По нашему мнению, по нашим оценкам, оснований, чтобы отменять выборы в целом, мы не видим», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что согласно процедуре, после объявления официальных результатов выборов Президента Центральной избирательной комиссией у кандидатов есть пять дней для подачи иска в Высший административный суд Украины, после чего суд на протяжении двух дней должен рассмотреть такой иск. При этом А.ЧЕРНЕНКО отметил, что достаточной доказательной базы системных нарушений во время выборов нет, к тому же, срок обжалования результатов голосования на избирательных участках уже прошел.

Также А.ЧЕРНЕНКО выразил мнение, что в случае, если будет иск к ВАСУ относительно обжалования результатов выборов, было бы хорошо транслировать заседание суда в прямом эфире, как это было в 2004 году.

«Было бы интересно призвать политиков и суды (транслировать заседание суда – УНИАН). Мы помним 2004 год, когда заседание Верховного суда транслировалось в прямом эфире», - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

За В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%, не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов.

Блок Юлии Тимошенко требует пересчета голосов, в частности, на всех избирательных участках крымской автономии, Донецкой и Луганской областей.