В Австралии объемы кредитования в декабре упали

Австралия. В декабре 2009 года объем инвестиционных кредитов вырос на 1,9%, по сравнению с предыдущим месяцем. Но в ноябре 2009 года объем этих кредитов вырос на 2,1%.

Австралия. В декабре 2009 года объем ипотечных кредитов упал на 5,5%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий. Замедление кредитования - один из главных недостатков работы экономики Австралии.