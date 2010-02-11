В Австралии объемы кредитования в декабре упали

12:29, 11 февраля 2010
Разное
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Австралия. В декабре 2009 года объем инвестиционных кредитов вырос на 1,9%, по сравнению с предыдущим месяцем. Но в ноябре 2009 года объем этих кредитов вырос на 2,1%.  

Австралия. В декабре 2009 года объем ипотечных кредитов упал на 5,5%, по сравнению с предыдущим месяцем.  

Комментарий. Замедление кредитования  - один из главных недостатков работы экономики Австралии.

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