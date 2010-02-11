Украинский бизнес в минусе: результаты работы в 2009 году

Украина. По итогам 2009 года, ММК им.Ильича получил чистый убыток в размере 255,94 млн. грн., тогда как 2008 год предприятие завершило с чистой прибылью 1 млрд 362,139 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года, Макеевский металлургический комбинат получил чистый убыток в размере 179,988 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года, «Запорожсталь» получила чистый убыток 290,5 млн. грн., тогда как 2008 год предприятие завершило с чистой прибылью 47,655 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года, "Днепроэнерго" получила чистый убыток в размере 236 млн. 49 тыс. грн.

Украина. По итогам 2009 года убытки украинских банков составили 38,45 млрд грн.

Комментарий. Подводятся первые итоги работы украинского бизнеса в 2009 году. Убытки – все, что заработали…