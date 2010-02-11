Ефремов: Вопрос об отставке Тимошенко выноситься не будет

Заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что до конца этой недели в Верховной Раде Украины не возникнет вопрос об отставке премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Он сказал, что фракция ПР продолжает проводить переговоры по новому составу парламентской коалиции, и по результатам этих переговоров будут приняты решения относительно отставки Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня-завтра я не вижу вариантов рассмотрения этого вопроса», - сказал он.

Комментируя информацию о том, что часть фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагает сохранить эту коалицию, но избрать другого премьер-министра, А.ЕФРЕМОВ сказал, что этот вопрос не касается фракции Партии регионов. “Зачем с нами обсуждать предложения НУ-НС, если они предлагают коалицию оставить в том же составе”, - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ напомнил, что кандидатуру премьер-министра представляет Президент. И именно от него зависит вопрос о внесении той или другой кандидатуры в ВР.