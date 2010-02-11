ГЛАВНОЕ на 11 февраля (день)

Хроника дня

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Финансы

Банк «Надра» возобновляет выплаты по депозитам

Сегодня банк «Надра» возобновляет частичные выплаты по депозитам, согласно ранее разработанным программам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Со второй половины дня 11 февраля 2010 года банк начинает выплаты согласно программам, которые были разработаны и внедрены в период работы временной администрации, основной из которых является Комплексная программа выплаты депозитов клиентам – физическим лицам», – говорится в сообщении.

Владельцы депозитов, выплаты по которым в соответствии с Комплексной программой были отложены или запланированы на февраль, получат их с 11 февраля, а выплаты клиентам, запланированные на январь или, согласно договору, на март, будут осуществлены в марте.

В банке «Надра» продлена временная администрация

Правление Национального банка Украины приняло решение о продлении временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

«Принято решение о продлении временной администрации еще на один год - с 10 февраля 2010 года по 9 февраля 2011 года, согласно действующему законодательству», - сказал С.КРУГЛИК.

ТЭК

Казахстан намерен изменить маршрут поставки нефти в Европу

АО "КазТрансОйл", поставлявшее казахстанскую нефть в Восточную Европу через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба", переориентирует свои поставки в Европу через Польшу, сообщил информационному агентству "Новости-Казахстан" сотрудник пресс-службы "КазТрансОйл".

"ОАО "Укртранснафта" письменно уведомило нас о том, что они расторгли с 26 января 2010 года договор по транспортировке нефти Казахстана через Украину. Причину расторжения договора украинская сторона до сих пор не озвучила", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в связи с этим, казахстанская сторона стала "искать альтернативные направления экспорта казахстанской нефти". " Мы будем транспортировать (нефть) в Польшу - до порта Гданьск", - сообщил сотрудник "КазТрансОйла", отметив при этом, что "поставки в направлении Польши тоже достаточно привлекательны".

Украина и Казахстан ведут переговоры о тарифе на транспортировку нефти

ОАО «Укртранснафта» и АО «КазТрансОйл» ведут переговоры относительно цены на транспортировку нефти в Восточную Европу через Украину.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Идут коммерческие переговоры относительно цены на транспортировку. Если стороны удовлетворят друг друга по объемам и цене транспортировки, то будут подписаны соответствующие документы», – сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он отметил, что «Укртранснафта» заинтересована в том, чтобы получать большие доходы от своей деятельности.

Акционеры «Укртатнафта-транс» намерены ликвидировать предприятие

Акционеры ЗАО "Укртатнафта-транс" (Кременчуг, Полтавская обл.) на внеочередном собрании, запланированном на 17 марта т.г., намерены ликвидировать предприятие.

Об этом сказано в сообщении предприятия, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, на собрании акционеры намерены рассмотреть вопросы о ликвидации предприятия, утвердить порядок и сроки проведения ликвидации, создать ликвидационную комиссию, передать полномочия органов управления комиссии по ликвидации.

На предприятии отказались прокомментировать повестку дня акционеров, заявив, что практически все их акции скупило ЗАО "Псел" (Кременчуг, Полтавская обл.).

Транспорт

В Украине может возникнуть новый авиаальянс

Авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс.

Об этом УНИАН сообщили в Госавиаадминистрации.

Согласно сообщению, письмо с уведомлением о таком намерении получено от компаний.

В пресс-службе Антимонопольного комитета Украины УНИАН подтвердили факт получения совместного обращения «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» и сообщили, что установленный законодательством срок для рассмотрения таких обращений составляет 3 месяца.

По данным АМК, компании обратились в комитет в январе текущего года.

Агро

В Украине выжили почти 90% озимых

По состоянию на данное время озимые зерновые в Украине находились в хорошем состоянии на 3,92 млн га, что составляет 46% от общего количества посевных площадей. В удовлетворительном состоянии находилось 3,72 млн га, или 43,6%, отмечается в информации Министерства аграрной политики.

На 10,4% площадей, что составляет 0,89 млн га, посевы были слабыми и изреженными, отмечает ИА АПК-Информ.

Кроме того, на отчетную дату, по данным МинАП, под ледяной коркой находилось 0,541 млн га, или 6,3% всех посевов. В частности, под ледяной коркой озимые находятся в Ивано-Франковской области на 29,9% площадей, Полтавской – 29%, Харьковской – 15%, Черкасской – 12,1%, Луганской – 8,3%, Киевской – 5,1%, Одесской – 2,5%, Закарпатской – 2,2%. В Черниговской области под ледяной коркой находится 100% посевов озимых.

Озимая пшеница находится в хорошем состоянии на 3,118 млн га - 46,8% площадей, в удовлетворительном – 2,87 млн га (43,1%), слабая и изреженная – на 0,67 млн га (10,1%). Состояние посевов ячменя на 0,645 млн га (40,7% площадей) оценивается как хорошее, на 0,743 млн га (47%) – удовлетворительное и на 0,195 млн га (12,3%) - слабые и изреженные.

К данному времени в хорошем состоянии находится 39% посевов озимого рапса, в удовлетворительном – 40%, слабые и изреженные – 21%.

По сравнению с серединой января 2009 г. состояние озимых, по данным Минагрополитики, в целом немного ухудшилось.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,12 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 10 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,11-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также без изменений по сравнению с 10 февраля – 11,10/11,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,16 грн./евро, по продаже – в пределах 11,17-11,34 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 февраля понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,2%, до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,12 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,11-8,14 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 10 февраля и сегодня составляет 11,11/11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,15 грн./евро, по продаже – в пределах 11,17-11,28 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 10 февраля понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2575 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,4% – до 0,2703 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2063-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,00574, к российскому рублю – 0,26483.