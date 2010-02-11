Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ готов работать с новым Президентом Украины, который сменит на этом посту Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА в Томске, передает РИА «Новости».

«Президент МЕДВЕДЕВ не раз озвучивал свою позицию о том, что он не готов работать с Президентом ЮЩЕНКО. Эта позиция сохраняется», - сказала Н.ТИМАКОВА.

«С новым Президентом Украины, которого избрал украинский народ, глава российского Государства намерен работать», - заверила она.

При этом она призвала дождаться официального объявления итогов голосования по выборам Президента Украины.

Н.ТИМАКОВА также напомнила, что ранее Д.МЕДВЕДЕВ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с успехом на президентских выборах.