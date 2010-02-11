Штаб Тимошенко: Международных наблюдателей было слишком мало

У международных наблюдателей не было возможности зафиксировать нарушения, которые носили массовый характер.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель Днепропетровского городского избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ПАСХАЛОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Иностранных наблюдателей следует поблагодарить за самоотверженный труд, но нужно учесть, что в Днепропетровске на 6 избирательных округах (469 участков) работало всего 6 иностранных наблюдателей», - подчеркнул он.

С.ПАСХАЛОВ отметил, что даже при большом желании у наблюдателей физически не было возможности зафиксировать нарушения, которые носили массовый характер.

«Мы не понимаем заключения международных наблюдателей, что выборы состоялись честно и демократически. Мы категорически с этим не согласны», - сказал он.