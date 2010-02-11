Анонс на 12 февраля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Начнет работу Аграрный форум: «Государственную аграрную политику - в руки товаропроизводителей», который состоится по инициативе Аграрной партии Украины и Аграрного союза Украины. Участники: министр аграрной политики Украины Юрий Мельник, председатель Аграрной партии Украины и Аграрного союза Украины Юрий Карасик, президент УНААН Михаил Зубец, председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Присяжнюк, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко и другие известные аграрии.

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10-30 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Консорциум по управлению украинской ГТС: целесообразность создания, риски, перспективы». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; зам.председателя правления ОАО "Укртранснефть" Михаил Гончар. К участию приглашен уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский (ул.Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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Состоится заседание Украинского клуба на тему: “Минеральные источники Закарпатья: угрозы, ответственность, проекты решений". Организаторы - "Украинский клуб", центр "Свобода слова" и "Украинская громада".

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Пресс-конференция председателя Счетной палаты В.Симоненко на тему: “Бюджетный процесс в реальном времени: мифы и реалии украинской экономики. Что дальше?”. В пресс-конференции примут участие главные контролеры Счетной палаты.

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Состоится брифинг на тему: «Стоит ли ожидать повышения стоимости американской и европейской валют в Украине после президентских выборов?». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB.

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Начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды. Телефон прямой линии: 254 05 65. В 13-40 состоится брифинг министра для СМИ.

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